Наживаються на доброті: як не пожертвувати кошти шахраям під час війни

Як уберегтися від шахраїв та не пожертвувати їм гроші під час бойових дій?

В умовах війни благодійність стала справжнім порятунком для багатьох українців.

Саме завдяки пожертвам небайдужих людей сотні тисяч біженців отримують одяг, медичну допомогу, транспорт і т.д.

Допомоги потребують і наші мужні захисники, що боронять рідну землю в надскладних умовах.

Однак не варто забувати, що в період загальної розгубленості та відчаю пробуджуються й шахраї, що користуються добротою інших.

Засновниця благодійного фонду Твоя Опора Валерія Татарчук розповіла, як розпізнати шахраїв та не пожертвувати їм кошти.

Організація Валерії Татарчук протягом 9 років допомагав маленьким українцям із вродженими вадами серця.

Після початку повномасштабного наступу Росії фонд активно підтримує сиротинці, лікарні, а також мирне населення, яке потребує гуманітарної допомоги.

Не сподівайтеся на сумління ймовірного шахрая, особливо коли йдеться про гроші.

Якщо ви дійсно хочете допомоги, робіть це правильно, не тільки задля того, щоб подумки похвалити себе “за добру справу”.

Валерія наполегливо рекомендує ретельно перевіряти всю інформацію та не піддаватися емоціям, адже за роки досвіду вона неодноразово зустрічала шахраїв та безвідповідальні фонди.

Проте слід усвідомлювати, що це може бути звичайною маніпуляцією зловмисників, які намагаються зачепити “за живе”.

Задля жаданих грошей вони готові на все.

Навіть якщо ви збираєтеся переказати невелику суму, обов’язково перевірте всі соціальні мережі або платформи фонду, який збирає гроші.

Сторінки та акаунти організації мають бути активними.

За вказаними контактними номерами телефонів вам мають відповісти.

Не соромтеся дізнаватися інформацію, яка вас цікавить.

Якщо фонд самостійно пропонує ще й надати повну звітність про витрачені кошти – це добрий знак.

Шахраї зазвичай спілкуються вкрай неохоче або взагалі блокують надто допитливих людей.

За її словами, копії або світлини чеків ніяк не підтверджують те, що кошти були витрачені в потрібному напрямку, адже вони не містять повної інформації ані про суму пожертвувань, ані про факт доставленої допомоги.

Доброчесні фонди публікують звіти про надану підтримку щомісяця, раз на рік або раз на квартал.

Не полінуйтеся дізнатися, чи відомо бенефіціару (отримувачу) про збір допомоги для нього.

Валерія розповіла, що одного разу бачила у Facebook репости своїх друзів про те, що дитина в Інституті Амосова терміново потребує операції, а на її порятунок залишаються лічені години.

Жінка вирішила все перевірити та зателефонувала в Інститут, де їй відповіли, що такої дитини немає та ніколи не було.

Кілька хвилин, витрачених на перевірку інформації, точно не будуть зайвими.

Кошти, спрямовані за призначенням, дійсно часом рятують життя людей.

