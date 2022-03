Шахраї не сплять! Як захиститися від нового виду мародерства?

Як не потрапити на гачок мародерів у період війни?

У такі непрості для українців часи активізувались негідники, для яких війна — це привід для нечесного заробітку.

Мародери не соромляться обкрадати домівки людей, що виїхали з рідних міст через активні бойові дії.

Вони невтомно вигадують нові схеми для шахрайства, що спрацьовують через розгубленість громадян.

Аби не стати жертвою зловмисників, варто знати кілька простих правил.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий вид мародерства, а також дав поради, що вбережуть ваше майно від рук злочинців.

Мародери дозволяють собі наживатися на горі невинних громадян.

Далі шахраї витягують з довірливих жертв інформацію про рівень пошкоджень, кількість жителів будинку, що виїхали, деталі про адресу квартири та час відсутності господарів удома.

Усі ці дані потрібні їм, аби потім пограбувати оселю.

Злочинці також можуть використовувати інформацію для корегування вогню окупантами.

Під час війни такі злочини розглядають як мародерство.

На шахраїв, що забрали чуже майно під час бойових дій, чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

Не розповідайте подробиці про наслідки ворожих обстрілів.

Ваша відвертість може коштувати комусь життя й майна, а також допомогти диверсантам.

Бережіть себе та вірте в нашу перемогу!

