Корисний смаколик: 5 причин їсти шоколад

Чим корисний шоколад? Навіщо його їсти? Та чи можна це робити щодня?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 фактів, які доводять, що шоколад – це справжні солодкі ліки.

Науковці з’ясували, що темний шоколад допомагає боротися зі стресом.

Він виводить з організму гормони стресу – кортизол і катехоламіни.

Завдяки цьому споживання цього десерту суттєво зменшує стресові реакції.

Тож перед важливою подією обов’язково з’їж пару шматочків темного шоколаду. І завжди тримай плиточку на роботі – про всяк випадок 🙂

У складі темного шоколаду є флавоноли, які ефективно захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Тож, збираючись на пляж, випий кави або чаю з шоколадкою.

Звісно, повністю замінити сонцезахисний крем шоколад не зможе. А от посилити його дію – ще й як!

Виявляється, гіркий шоколад допомагає поліпшити чутливість організму до інсуліну.

Завдяки цьому він може відстрочити чи навіть запобігти розвитку діабету.

Щоправда, тим, у кого діабет уже з’явився, лікарі радять вживати шоколад, що містить не цукор, а його замінники.

Шоколад містить кофеїн, здатний наповнити тебе енергією та активністю.

Тож спробуй якось замінити звичну філіжанку кави на пару шматочків чорного шоколаду.

У шоколаді міститься теобромін. Ця речовина здатна пригнічувати напади кашлю, бо заспокійливо діє на нервові закінчення блукаючого нерва, що з’єднують дихальні шляхи і мозок.

Щоб заспокоїти напад кашлю, повільно розмоктуй шматочок чорного шоколаду.

Втім, зловживати цими смачними ліками – не варто. Адже у великих кількостях теобромін викликає безсоння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості вина.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.