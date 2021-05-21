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ICTV Ранок 21.05.2021 09:32
21.05.2021 09:32
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Як вибрати якісний шоколад: поради і лайфхаки


Як вибрати смачний та якісний шоколад?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі поради та лайфхаки.

Читай і запам’ятовуй!

Шоколад — секрети вибору

Прочитай склад

У складі справжнього шоколаду обов’язково мають бути какао-масло і какао терте. Саме їх наявність і відрізняє цей продукт від кондитерської плитки.

Тож якщо замість какао-масла ти бачиш у складі пальмовий жир, а замість тертого какао – порошок, перед тобою підробка. Краще поклади таку плитку назад на полицю 🙂

Перевір ДСТУ

Перед покупкою, перевір шоколад на відповідність державним стандартам. На обгортці має бути позначено ДСТУ 3924-2000.

Це гарантія того, що склад, вказаний на упаковці, відповідає дійсності.

Роздивись зовні

шоколад фото

Натуральний шоколад має блискучу рівну поверхню та однорідний колір.

Якщо ж ти бачиш на поверхні білий наліт – це говорить про неправильне зберігання продукту в магазині або на складі.

Втім, побілілий шоколад втрачає лише зовнішню привабливість: на смак і харчові властивості це не впливає.

Тож якщо термін зберігання в нормі, викидати такий шоколад не варто.

Потримай у руках

Якщо взяти в руки шматочок якісного шоколаду без домішок, він почне танути буквально за кілька хвилин.

Втім, якщо продукт став м’яким миттєво – це має насторожити. Є імовірність того, що він був неправильно темперований під час виробництва.

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Тобто процес кристалізації какао-масла в шоколаді провели з порушенням технології.

Послухай хруст

Чи якісний перед тобою шоколад, підкаже… слух.

Просто відламай шматочок, тримаючи плитку біля вуха. Якщо почуєш голосний дзвінкий хруст – перед тобою хороший шоколад.

А от якщо звук буде тихим і глухим, скоріше за все, у складі плитки чимало шкідливих жирів і цукру.

Спробуй на смак

шоколад фото

Справжній шоколад повинен приємно танути в роті і не залишати жирного після смаку або відчуття, що ти наївся пластиліну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим шоколад корисний для здоров’я.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: корисні поради, шоколад
21.05.2021 09:32



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