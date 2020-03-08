Червоне, рожеве, біле: 5 корисних властивостей вина

Корисні властивості вина — чому варто пити цей п’янкий напій.

Ми п’ємо його з хорошим обідом. Ми бажаємо цього після довгого і важкого дня. Коли ми збираємось на свято, воно завжди знаходить свій шлях до столу.

Так ми говоримо про вино.

Вино розслабляє розум і допомагає з’явитись посмішці на обличчі.

Ти здивуєшся, але вживання алкоголю може бути корисним для твого фізичного здоров’я, якщо йдеться про помірне споживання вина.

Перш ніж ми поговоримо про користь для здоров’я, давай обговоримо розмір.

Ти можеш обожнювати великі келихи для вина, але медичні експерти запевняють, що велика кількість алкоголю може нашкодити твоєму здоров’ю.

Допустима кількість вина — це 150 мл, особливо коли йдеться про «помірне вживання».

Для жінок — один келих на день, а для чоловіків — два.

Вирішили питання з розміром, ідемо далі.

5 корисних властивостей вина

Don’t break my heart, або як запобігти хворобам серця

У боротьбі з хворобами серця варто бути обережним, особливо якщо це стосується вина.

Таніни, які є в червоному вині, містять проціанідини — феноли, що нейтралізують вільні радикали, які показали свою ефективність у запобіганні серцево-судинним захворюванням.

Але варто зауважити, що мова виключно про якісне справжнє вино.

Вина містять поліфеноли, які можна знайти у флавоноїдах, що є в червоному вині, полуниці і шоколаді.

Вони здатні регулювати рівень цукру у крові і таким чином запобігти формуванню діабету.

А ресвератрол, що міститься у шкірці винограду темних сортів і чорниці, може допомогти захистити оболонку кровоносних судин у серці.

Ресвератрол – активна речовина, яка:

знижує рівень холестерину;

зміцнює стінки судин;

виступає в якості антиоксиданта і антимутагена;

має протизапальну дію;

запобігає формуванню серцево-судинних захворювань;

є профілактикою цукрового діабету;

знижує ризик новоутворення, розвитку і прогресування ракових клітин.

Помірне споживання вина на натуральній основі може запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Більше того, келих запобігає утворенню тромбів.

Тож 120 – 240 мл вина на день можуть знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Ні — хворобі Альцгеймера

Доведено, що червоне вино активізує розумові процеси, оскільки в ньому міститься відповідальний за пам’ять ресвератрол.

І, так, це може здатися божевільним, але келих справжнього вина – це як їжа для мозку.

Один келих покращує роботу мозку, тому що склад червоного вина запобігає відмиранню нейронів мозку.

Знову ж, ресвератрол утримує кровоносні судини від закупорок, які можуть впливати на функції мозку при збереженні пам’яті.

Як результат, він захищає мозок від деменції, сповільнюючи початок таких нейродегенеративних захворювань, як хвороба Альцгеймера та Паркінсона.

Депресія vs вино! Хто кого?

Депресія – серйозна проблема для декого з нас.

Це може здатися суперечливим, адже більшість людей знають, що вживання алкоголю може погіршити депресію чи тривогу, але один випитий келих вина на тиждень може допомогти боротися з депресією.

Так, семирічне дослідження, проведене компанією PREDIMED, проаналізувало 5500 осіб і виявило, що люди, які випивали від двох до семи келихів вина за тиждень, були менш схильні до депресії, ніж зовсім непитущі.

Знову ж таки, йдеться про помірне вживання алкоголю, тому що у тому самому дослідженні ті, хто пив важкі алкогольні напої, були більш схильні до депресії.

Тож насолода 2-7 келихами вина на тиждень — може бути твоїм персональним засобом проти депресії.

Битва проти інсульту

Помірне споживання вина може запобігти згортанню крові.

Вино, як природний розріджувач крові, розщеплює будь-які кров’яні згустки, які можуть призвести до інсульту.

Червоне вино містить феноли, які розріджують кров.

Дослідження, проведене Університетом Джона Хопкінса, виявило, що ресвератрол, знайдений у червоних виноградних шкірках, може захистити від інсульту.

Але зауваж, помірне споживання може запобігати інсульту, а ось для важких питущих — матиме протилежний ефект (високий ризик серцевого нападу).

Відсутність проблем із кістками

Вино підвищує рівень естрогену — гормону, який уповільнює руйнування кісткової тканини.

З віком кістки стають тоншими і слабшими, а помірне вживання вина може допомогти зменшити ризик виникнення остеопорозу.

Остеопороз — це захворювання кісток, яке найчастіше зустрічається у жінок після того, як вони досягли стадії менопаузи.

Остеопороз робить кістку крихкою і підвищує сприйнятливість до переломів.

Один келих вина на день може захистити жінок від стоншення кісток.

Важливо

Але, коли вживаєш вино, як і будь-який інший алкогольний напій, пам’ятай, що його користь закінчується там, де починається надмірність.

Лікарі рекомендують пити не більше двох келихів на день чоловікам і не більше одного келиха — представницям прекрасної статі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості яблук.

Анастасія Скоблюк

Фото: Unsplash

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