Напій довголіття: корисні властивості чорного чаю

– покращує пам’ять

– стимулює мозкову діяльність та знімає сонливість. У порівнянні з кавою, чай повільно та безпечно для організму надає ефект бадьорості

– зміцнює імунітет. Але під час високої температури не варто вживати міцний та гарячий чорний чай, адже можна отримати зворотній ефект. У такому випадку краще пити слабо заварений напій з лимоном

– очищає судини та покращує кровообіг

– нормалізує роботу серця

– позитивно впливає на роботу травної системи

– містить вітаміни С, Е, D, йод та нікотинову кислоту — усі ці речовини в сукупності покращують самопочуття та дбають про стан шкіри. Саме тому чай називають Напоєм довголіття.

Але чорний чай, який настоявся цілий день, уже не має стількох корисних властивостей, тож пий свіжозаварений.

Достатньо буде лише чашки на день, щоб отримати вітаміни від цього напою.

Фото: Pexels

