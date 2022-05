Шило на мило! Чому протеже Путіна Патрушев ще гірший за шаленого диктатора

Що варто знати про можливого наступника російського президента Патрушева?

Навіть після смерті кривавого диктатора Путіна, про яку мріють мільйони людей, життя й порядки в Росії навряд чи зміняться.

З наслідками багаторічного промивання мізків пропагандою росіянам доведеться боротися не одне десятиліття, адже зупинити на завжди кремлівську машину брехні не так просто.

Попри те, що голова країни-агресора має чимало хвороб за версіями різних видань, його усунення з політичної арени ще не гарантує такий жаданий спокій українцям.

Річ у тому, що Путін уже давно готує місце для свого правонаступника — секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, який також має далеко не бездоганну репутацію.

Інформаційна агенція УНІАН вирішила розібратись у біографії путінського слуги Патрушева та пояснити, чого чекати від його приходу до влади.

Варто зазначити, що саме Патрушев створив стратегію війни та переконав Путіна в тому, що Київ потрібно звільняти від неонацистів, які нібито його захопили.

Якщо кривавий диктатор не зможе виконувати свої посадові обов’язки через хворобу, наприклад, то його на певний час замінить його вірний слуга, який уже давно став прибічником тероризму.

За словами джерела таблоїду, такий перебіг подій вкрай небажаний для України, адже секретар Радбезу РФ навіть більший негідник, аніж сам диктатор.

За свої понад 70 років життя Патрушев устиг наробити немало лиха для невинних жителів різних країн.

Люди для нього були інструментом, що допомагає задовольнити власні амбіції та бажання.

Секретарем Радбезу Росії Микола Патрушев став після того, як майже 10 років очолював ФСБ РФ.

Після цього майбутній секретар Радбезу працював у Ленінграді в рядах КДБ, а потім дійшов і до самої Москви, де дослужився до директорського крісла у ФСБ.

Ще у 2006 році Патрушеву пророкували посаду наступного очільника Росії, коли він висував ідею нового дворянства в країні, однак президентом став таки Путін.

Традицію російських політиків убивати своїх опонентів Патрушев теж перейняв.

У 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який критикував Кремль, отруїли радіоактивним полонієм-210 у Лондоні.

Литвиненко помер після того, як випив заражений чай.

Вже у 2018 році Патрушев фігурував у справі з контрабандою кокаїну з посольства РФ в Аргентині.

Попри те, що правонаступник Путіна міг би вибілити всі темні плями у своїй біографії за допомогою свого колишнього статусу працівника КДБ, “погана слава” про нього все ж поширилася у ЗМІ.

Досі невідомо достеменно, скільки на його рахунку брудних справ.

Отож, після його ймовірного приходу до влади, ситуація в Росії навряд чи зміниться на краще, адже саме Патрушев керує всіма хворими ідеями в голові шаленого диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Росія так сильно ненавидить Івана Мазепу.

Фото: Кремль

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.