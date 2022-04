Зрадник чи герой? Чому Росія так сильно ненавидить Івана Мазепу

Правдива історія Івана Мазепи.

Міфів, які нав’язали багатьом поколінням імперська, радянська та російська історія — чимало.

Ми обрали найабсурдніші тези з раша тв про гетьмана Івана Мазепу.

Аби разом з істориком розібратися, Мазепа — зрадник чи український патріот?

І чому його досі ненавидять у Росії?

Історик-викладач Марія Гуреш переконана — Мазепа не зраджував царя, і додає:

“Стосунки між Мазепою і московським царем були основані на одному із договорів. І в той момент, коли московський цар перестав виконувати вимоги того договору, який називається Коломацькі статті, Мазепа прийняв рішення шукати нового союзника”.

Марія Гуреш погоджується із цією тезою. Вона розповідає:

За словами експерта, представники православної церкви публічно визнавали анафему політичним кроком, здійсненим із метою очорнити Мазепу в очах вірян.

Історик Марія Гуреш певна, що це не правда.

“Судячи по тому, який договір Мазепа підписав із шведським королем, він прагнув до абсолютно самодостатньої української держави, яка буде розвиватися употрібному їй векторі”, — пояснює вона.

Українсько-шведський договір не існував?

Чи правда, що більшість козаків підтримували не Мазепу, а московського царя?

І невже Російська імперія не обмежувала права гетьмана Мазепи та українського народу?

Про це багато іншого дивіться у рубриці Ксенії Богуславської “Міфи Історії”.

Нагадаємо, раніше експерти розвінчали міфи про Новоросію.

Фото: Патриарх Кирилл

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.