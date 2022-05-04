Почати з листого аркуша: як пристосуватися до життя на новому місці

Як почати нове життя після вимушеного переїзду?
Страшна й кривава війна зруйнувала домівки тисяч українців та змучила беззахисних людей тікати від постійних обстрілів якомога далі.
Часом переселенцям може здаватися, що всі їхні плани та мрії залишилися під руїнами розтрощених осель.
Пристосуватися до нових умов життя на новому місці важко, однак цілком можливо.
Волонтери не зможуть допомагати вам постійно, тож у певний момент потрібно буде знову брати контроль над ситуацією до своїх рук.
Розповідаємо, із чого почати, аби продовжити жити на новому місці.
Як почати життя на новому місці після вимушеного переїзду?
Почати слід із найнеобхіднішого: займись пошуком роботи.
Цей процес допоможе відволіктися від нав’язливих думок про війну, а також заробити власні кошти, завдяки яким ти почуватимеш себе впевненішим або впевненішою.
Аби знайти роботу було легше, варто:
Закінчити безкоштовні курси для підвищення рівня знань у певній галузі та перекваліфікації.
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- Опанувати новий вид діяльності.
- Використовувати спеціальні платформи для працевлаштування
- Зареєструватися на закордонних біржах фрілансу.
Якщо тобі довелося виїхати за кордон через активні бойові дії, якомога швидше почти вивчати нову мову.
У сусідніх країнах волонтери часто роблять безкоштовні мовні курси для біженців.
До речі, якщо в тебе є така можливість, працюй в українській компанії віддалено, аби підтримати економіку батьківщини й сплачувати податки в казну.
Це допоможе пришвидшити нашу перемогу!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-5 найкращих сервісів для пошуку житла за кордоном.
Фото: Pexels
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04.05.2022 09:50
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