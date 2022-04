Пошук житла за кордоном: топ-5 сервісів

Як знайти житло для біженців в Україні і за кордоном.

За даними ООН, після вторгнення Росії 24 лютого, з України виїхали понад 3 мільйони людей. Із них 1,4 мільйона — діти, 157 тисяч — громадяни третіх країн.

Люди, через війну, залишали оселі, щоб врятувати своє життя та зберегти здоров’я дітей.

Якщо не знаєте, де жити за кордоном, ці сервіси стануть в пригоді.

Host4Ukraine – сервіс, який пропонує біженцям з України безпечне житло за кордоном.

Необхідно зареєструватись на платформі, обрати житло та сконтактуватись з господарем помешкання.

СильнішіРазом – портал, де литовські волонтери дають притулок для біженців з України.

Щоб волонтери могли вийти з вами на зв’язок, потрібно заповнити форму на сайті.

Безкоштовне житло тут надають терміном до трьох місяців.

Airbnb – безкоштовне житло для 100 тис. українців на короткий термін.

Всі перебування біженців будуть фінансуватися Airbnb, донорами Airbnb.org і завдяки щедрості господарів.

CouchSurfing – платформа для безпечного пошуку житла.

Щоб допомогти біженцям під час війни, сервіс став безкоштовним для українців і скасував обмеження на кількість повідомлень.

Щоб знайти житло, необхідно зареєструватися на сайті.

Help380 – портал, який допомагає знайти людей, які шукають житло, людям, які можуть когось прихистити.

Створіть обліковий запис, після цього ви зможете створювати запити на допомогу – транспорт, житло, їжу та інші товари.

