Обмін гривні за кордоном: де і як це можна зробити

Як і де обмінюють гривні за кордоном.

За даними ООН, через війну Україну залишили понад 3,8 млн людей.

Більшість з них евакуйовували з одним рюкзаком та з гривнями в гаманці.

Обмінний курс гривні за кордоном залишає бажати кращого. А подекуди її взагалі немає.

У Польщі нині перебуває найбільше українських біженців.

Там гривні приймають в обмінниках великих міст або в прикордонній зоні.

Вони користуються потребою біженців й часто обмінюють за вдвічі вищим курсом.

Офіційний курс злотого в НБУ становить 7,02 грн (станом на 29.03.20200), натомість в польських обмінниках гривні приймають за курсом 13-14 грн.

Обміняти гривню зараз можна у банках:

Перелік буде розширюватись.

Українські банки формують попит на готівкову гривню за кордоном.

Це виглядає так: український банк переказує безготівкову валюту іноземному, а той пересилає до України готівкові гривні.

Це має спонукати більшу кількість фінансових установ купувати в українських біженців гривні й встановлювати помірний курс.

Національний банк Польщі вирішив співпрацювати з польським комерційним банком PKO BP.

У відділеннях українці можуть вільно обміняти гривневі банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн на злоті за адекватним курсом.

Максимальна сума, яку можна буде обміняти в банку, становить 10 тис. грн на одну особу.

Обмін гривні здійснює OTP Bank.

У відділенні українці зможуть обміняти на угорську валюту у межах 15 тис. грн на кожну транзакцію.

Молодші за 18 років можуть обмінювати гроші у присутності батьків.

Обмін гривні здійснює також OTP Bank.

Проте є обмеження.

З документів приймають український або закордонний паспорт.

Обмін гривні на євро здійснює Tatra banka (є дочірнім банком групи Raiffeisen) у Братиславі.

У банку встановлений добовий ліміт на людину — 250 євро.

З документів потрібно надати закордонний паспорт.

Українцям, які ще не перетнули кордон наполегливо рекомендується поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття в банкоматах готівкової валюти країн перебування.

Ризик втрати коштів з безготівковим розрахунком — мінімальний, адже Нацбанк закріпив курс.

Те саме стосується і рахунків, якщо ваш банк системний.

Фото: Рixabay

