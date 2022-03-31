Обмін гривні за кордоном: де і як це можна зробити

Як і де обмінюють гривні за кордоном.
За даними ООН, через війну Україну залишили понад 3,8 млн людей.
Більшість з них евакуйовували з одним рюкзаком та з гривнями в гаманці.
Обмінний курс гривні за кордоном залишає бажати кращого. А подекуди її взагалі немає.
Як обміняти гривню за кордоном
Які банки обмінюють гривню закордоном
У Польщі нині перебуває найбільше українських біженців.
Там гривні приймають в обмінниках великих міст або в прикордонній зоні.
Вони користуються потребою біженців й часто обмінюють за вдвічі вищим курсом.
Офіційний курс злотого в НБУ становить 7,02 грн (станом на 29.03.20200), натомість в польських обмінниках гривні приймають за курсом 13-14 грн.
Обміняти гривню зараз можна у банках:
- Raiffeisen та Erste (Австрія);
- OTP (Молдова, Угорщина);
- Banca Comercială (Румунія);
Перелік буде розширюватись.
Попит на гривню
Українські банки формують попит на готівкову гривню за кордоном.
Це виглядає так: український банк переказує безготівкову валюту іноземному, а той пересилає до України готівкові гривні.
Це має спонукати більшу кількість фінансових установ купувати в українських біженців гривні й встановлювати помірний курс.
Кілька банків уже почали здійснювати обмін готівкової гривні за кордоном на іншу валюту, використовуючи цей механізм, — зазначають в НБУ.
Польща
Національний банк Польщі вирішив співпрацювати з польським комерційним банком PKO BP.
Для обміну потрібно мати з собою паспорт ID-картку або дійсний закордонний паспорт.
У відділеннях українці можуть вільно обміняти гривневі банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн на злоті за адекватним курсом.
Максимальна сума, яку можна буде обміняти в банку, становить 10 тис. грн на одну особу.
Угорщина
Обмін гривні здійснює OTP Bank.
У відділенні українці зможуть обміняти на угорську валюту у межах 15 тис. грн на кожну транзакцію.
Для обміну потрібен паспорт або проїзний документ.
Молодші за 18 років можуть обмінювати гроші у присутності батьків.
Молдова
Обмін гривні здійснює також OTP Bank.
Проте є обмеження.
Обміняти можна лише до трьох тисяч гривень на день.
З документів приймають український або закордонний паспорт.
Словаччина
Обмін гривні на євро здійснює Tatra banka (є дочірнім банком групи Raiffeisen) у Братиславі.
Додаткові пункти обміну мають з’явитися у Міхаловцях та Гуменному.
У банку встановлений добовий ліміт на людину — 250 євро.
З документів потрібно надати закордонний паспорт.Також по темі: Смс-шахраї видурюють гроші під час війни – найпоширеніші схеми Готівка чи картка? Що робити з гривнею, якщо ви евакуюєтесь за кордон Кредитні канікули: що це та про які нюанси варто знати?
Рекомендація Нацбанку
Українцям, які ще не перетнули кордон наполегливо рекомендується поповнити свій банківський рахунок в Україні, щоб безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку для безготівкових операцій та зняття в банкоматах готівкової валюти країн перебування.
Ризик втрати коштів з безготівковим розрахунком — мінімальний, адже Нацбанк закріпив курс.
Те саме стосується і рахунків, якщо ваш банк системний.
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Фото: Рixabay