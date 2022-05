Чому українці обожнюють Жадана? П’ять творів Сергія Жадана, які закохають вас в сучукрліт

Підбірка найкращих творів Сергія Жадана.

Він давно став живим українським класиком: загалом на його п’ять романів та одинадцять поетичних збірок вже було здійснено переклади на 20 мов світу. І це не рахуючи численних міжнародних літературних премій.

Мабуть, саме Сергій Жадан відкрив для молодого покоління істину про українську мову: що вона — не анахронізм, який існує лише в підручнику літератури, а направду жива й сучасна.

Не в останню чергу це сталось завдяки виданню його твору “Депеш Мод” у 2004, з якою Жадан буквально увірвався в сучукрліт.

Ну як можна скласти підбірку найкращих творів свого геніального сучасника, якщо, схоже, вони всі найкращі?

Лише спираючись на особисті вподобання. Ми в Ранку у Великому Місті саме так і викрутились з цього складного становища.

Отже, до вашої уваги п’ять найулюбленіших творів “найпопулярнішого українського письменника” Сергія Жадана.

Цей роман — яскраве й гостре чтиво, зовсім не для “правильних”, які вгледять тут лиш текст-марення, ще й приправлений — о жах! — нецензурщиною.

Будьте готові, що це непричесана, місцями смішна, але більше — жорстка історія входження в серйозне життя.

Сюжет: троє друзів вирушають на пошуки четвертого, щоби терміново повідомити йому про загибель вітчима.

Скидається на літературу про підлітків – з усією їхньою зневірою, несприйняттям світу дорослих, прагненням свободи, відчаєм та беззахисністю, – які на задвірках індустріальних краєвидів шукають себе і власне місце у житті.

Та чи знайдуть? Читайте і здобувайте відповідь.

Щось таке до болю знайоме є в кожному з героїв – а надто, якщо ви самі родом з індустріального містечка, і постапокаліптичні руїни радянщини, що є тлом розповіді, – для вас привід поностальгувати.

Тут в книзі всюди – абсурд та водночас “справжність” існування на периферії українських реалій. Обережно – роман може залишити немаленьку таку діру в серці.

Сюжет: пил доріг, іржаві бензоколонки, втомлені автобуси, старі «хрущовки».

Місто, що залишилось десь поза часом. Дивні люди, які займаються дивними справами. Герман повертається до містечка свого дитинства у степах Донбасу, щоб знайти зниклого брата і врятувати його бізнес.

Проте реальність виявляється хиткою, життя робить крок убік, і хлопчина несподівано опиняється поміж своїм минулим, де на нього чекають друзі, й майбутнім, де причаїлись вороги.



“Месопотамія” Жадана – сучасна територія на межі, як колись і Стародавня Месопотамія, що розташовувалась в долині річок Тигр та Євфрат.

Тут, як і 5 тисяч років тому, люди народжуються, аби наробити помилок та виправити їх, знайти та втратити кохання, живуть, старішають та вмирають.

Головних героїв дев’ятеро, вони – українці та пов’язані між собою. Але остаточно про те, що це за зв’язок, ви зрозумієте вже наприкінці книги.

Бонусом до основних історій йдуть 30 віршів-уточнень. Читайте їх, навіть якщо поезія – це не ваше. Бо тут – не просто поезія, тут щось дивовижне:

Тому де б ти не кинув якір, де б не зійшов у порт,

тримай своє серце відкритим для всіх вітрів.

Навіть коли на ранок будеш блювати за борт,

тримайся лише за те, за що триматись хотів.

Навіть коли будеш висіти між рей,

навіть коли тебе волочитиме океанським дном,

завжди пам’ятай, що за кожними із дверей

хтось на тебе чекає з надією та вином!

Сюжет: «Месопотамія» за змістовним наповненням – це дев’ять прозових історій і тридцять віршів-уточнень.

Усі тексти цієї книги – про одне середовище, герої переходять з історії в історію, а потім – у вірші.

Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й специфічний гумор – тут є все, що так приваблює у творах Сергія Жадана.

Історії Вавилона, переказані для тих, хто цікавиться питаннями любові і смерті.

Життя міста, що лежить поміж рік, біографії персонажів, які б’ються за своє право бути почутими й збагнутими, хроніка вуличних сутичок і щоденних пристрастей.

Безліч творів і книг в одній – що може бути краще?

А якщо у вас є вже всі книги Сергія Жадана, окрім цієї, тим паче варто брати – просто вона прекрасна!

Сюжет: поезія Сергія Жадана давно стала своєрідною візитівкою сучасної української літератури.

Ця книга – 10 поетичних збірок під однією обкладинкою – найповніше на сьогодні видання творів найулюбленішого українського поета.

Плисти на хвилях літер, пірнати у вир слів, жадібно хапати повітря й слухати. Це вірші, від яких хочеться плакати, радіти, співати, сміятися й думати.

“Біґ Мак. Перезавантаження” – це четверте видання збірки “Біґ Мак”, що вийшла у 2003 році.

Це 20 оповідань про подорожі автора та трьох його друзів Західною Європою: дороги, гуркіт колес та краєвиди, що проносяться повз, немов калейдоскоп.

Химерні зустрічі з митцями та дисидентами, диваками від природи та наркоманами Саме тут герої будуть шукати кнопку “перезавантаження”. А от чи вдасться це їм,

Сюжет: усе починається з вокзалу – зустрічі й прощання, дороги та краєвиди, обличчя та вчинки.

Одного разу потрібно зважитися й вирушити в подорож назустріч майбутньому, щоб віднайти точку відліку – або оновити старі налаштування. Наші мандри лише починаються, лиш дайте їм цю можливість.

До видання ввійшли як уже знайомі читачеві, так і малознані оповідання одного з найвідоміших письменників сучасної України.

