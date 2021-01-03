Якісне фентезі: чотири книги, від яких в захваті “Відьмак” Генрі Кавілл

Чотири книги, від яких в захваті Генрі Кавілл.

Якщо ви знали Генрі Кавілла лише як Відьмака з однойменної екранізації твору Анджея Сапковського, то знайте: поза кіношним життям цей красень — справжній ботанік.

Кавілл обожнює відеоігри, самостійно збирає комп’ютери та до всього ще й шанувальник фентезі. Час від часу, коли актор прагне відволіктися від справ, він зачитується цим жанром літератури — себто найякіснішими його екземплярами.

І в численних інтерв’ю, і на своїй сторінці в Інстаграм Генрі Кавілл часто зізнається в коханні… класичному фентезі.

Мабуть, ви не здивуєтесь, якщо ми скажемо: саме захоплення романами Анджея Сапковського призвело Генрі Кавілла до ролі Відьмака.

Ранок у Великому Місті зібрав чотири улюблені книги актора, які, можливо, прийдуться до смаку й вам.

Які книги читає Генрі Кавілл?

“Легенда” Девіда Геммела

“Легенда” Девіда Геммела — перша книга чи не кращої саги останніх десятиліть XX століття.

Сюжет: ця сага про Друсса-Легенду, найвеличнішого воїна цього світу, страшного не тільки для людей, а навіть і для богів. Звісно, як водиться в героїчному фентезі, ця історія про королів і чаклунів, героїв і мудреців, великі діяння і не менш великі злочини.

Це не сага, подібна до циклу книг про Конана-Варвара (а така думка точно промайне у вашому мозку, коли ви побачите обкладинку серії книг про Друсса). Це історія про героя та звичайну людину водночас. Те відчуття, коли герой ніби і символ безстрашності-справедливості, аж раптом бачиш у цьому непогрішимому образі слабкості та таємниці.

“Війна Воріт” Раймонда Фейста

Інший улюблений письменник Генрі Кавілла з олдскульного та классного фентезі — це американець Раймонд Фейст. Він прославився циклом “Війна воріт”. про чарівний світ Мідкемія.

Перший роман серії, «Майстер-чарівник», з’явився ще в 1982 році — і досі займає нівроку таке місце серед кращих фентезі всіх часів.

Сюжет: одного разу вночі під час страшної бурі юнак на ім’я Паг потрапляє в будинок до могутнього чарівника.

Цій зустрічі судилося змінити все його життя, бо незабаром через Ворота в Королівство Островів вдираються легіони імперії, і саме учневі мага призначено навіки змінити долі двох зачарованих світів.

Багата на неймовірні пригоди, чудові та зловісні чуда, серія книг “Війна воріт” вважається одним із шедеврів сучасного фентезі.

“Останнє бажання” Анджея Сапковського

Актор прочитав всі романи саги “Відьмак” і пройшов відеогру ще до того, як отримав роль в екранізації.

А “Останнє бажання” він називає її нетиповою фентезі-історією та каже: найбільше в книзі йому подобається, що все розвивається не так, як ти хочеш.

Сюжет: “Останнє бажання” — збірка оповідань письменника Анджея Сапковського в жанрі фентезі. Її героєм є Геральт із Ривії, відьмак та мисливець за монстрами, що становлять загрозу для життя людей.

У дитинстві йому, як і іншим відьмакам, за допомогою мутації були прищеплені надприродні бойові якості: дужість, блискавична реакція, прискорений метаболізм і висока регенеративна здібність.

Ремесло Геральта — полювання за гроші на небезпечних чудовиськ.

“Останнє бажання” — перший твір із циклу «Відьмак» як за хронологією, так і за часом написання. Складається з 13 оповідань.

— “Останнє бажання” зачепило мене, розбило серце, зібрало його по шматочках, а потім знову розбило, — каже про збірку Кавілл.

“Володарка озера”

Про “Володарку озера” Генрі Кавілл каже: мовляв, ось-де твориться справжня магія. Це й усе, але, думаємо, цієї інтриги досить, аби взятись за її прочитання. А якщо ні, додамо вам ще деталей.

Сюжет: “Володарка озера” — це сьома та остання книга популярного циклу “Відьмак”. Зараз Геральт, зазвичайборець з монстрами, вступає в сутичку і на політичній арені. Тут, начебто, добро перемагає зло, а й самому добру доводиться ой як несолодко.

Багато війни, багато жорстокості, а головний герой, виконуючи роль не тільки воїна, а й батька, знову рятує Циріллу спільно з коханою Йеніффер.

Нагадаємо, ми писали про підбірку найромантичніших книг про кохання.

Фото: IMDb

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