Чому вам варто включити у раціон квасолю: корисні властивості і шкода

Ранок у Великому Місці вирішив розповісти, чому квасолю тобі варто їсти регулярно.

У квасолі міститься чимала кількість крохмалю, також багато білків і вуглеводів.

Також у ній містяться різні кислоти, вітаміни PP, B1, B2, B6, C, каротин, велика кількість мікроелементів і макроелементів (особливо калій, цинк і мідь).

У квасолі особливо багато сірки, яка потрібна при лікуванні шкірних захворювань, ревматизму, хвороб бронхів і кишкових інфекцій.

Квасоля у своєму складі містить багато заліза, а воно сприяє притоку до клітин кисню, утворенню еритроцитів, а також допомагає організму боротися з інфекціями.

Сечогінні властивості. Шкірка квасолевих зерен має сечогінну дію.

Дієтичні властивості. Завдяки їм квасолю використовують для будь-яких дієт при різних захворюваннях печінки, нирок, сечового міхура, шлунково-кишкових хворобах і при проблемах із серцем.

Вплив на нервову систему. Квасоля сприятливо діє на нервову систему і має заспокійливі властивості.

Користь квасолі для зубів. Вживаючи квасолю постійно, можна уникнути утворення зубного каменю. Пояснюється це тим, що квасоля має антибактеріальні властивості. Добре вживати квасолеві страви і при туберкульозі.

Загоювальні властивості. Квасоля має ранозагоювальні властивості й використовується при ожирінні печінки, гастритах, а також при різних захворюваннях шкіри.

Косметичні властивості. Якщо протерті через сито варені плоди квасолі змішати з лимонним соком і рослинною олією, така маска наситить шкіру потрібними елементами, усуне зморшки й оздоровить її.

Слід з обережністю ставитися до страв з квасолі тим людям, хто хворіє на виразку шлунка, холециститом, нефритом, панкреатитом. Також бажано не вживати цю бобову культуру тим, хто хворіє на подагру чи має гастрит з підвищеною кислотністю.

