Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону

Чим корисний буряк? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цілющі властивості цього коренеплоду. Тож читай уважно – і включай його до свого меню!

Буряк – потужне джерело корисних речовин. Зокрема, у ньому містяться:

У буряку міститься цінна органічна речовина – бетаїн. Вона допомагає організму розщеплювати і засвоювати білки.

А також – бере активну участь в утворенні холіну, який підтримує та відновлює клітини печінки.

Буряк має чудодійний вплив на серцево-судинну систему.

Завдяки високому вмісту клітковини, він знижує рівень шкідливих холестеролу і тригліцеридів.

А флавоноїди і вітамін С, що також містяться в коренеплоді, зміцнюють стінки капілярів.

Буряк містить каротини, вкрай необхідні для здоров’я сітківки очей.

Саме через це людям, які мають проблеми із зором, варто регулярно пити сирий буряковий сік.

Буряк є натуральним проносним засобом, тому показаний людям, у яких часто бувають закрепи.

Аби налагодити роботу кишечника, достатньо з’їдати порцію салату із сирим буряком на вечерю.

Крім того, коренеплід містить клітковину, органічні кислоти та пектин, які покращують перистальтику кишечника і зменшують запальні процеси.

Буряк – відмінне джерело заліза та міді.

Завдяки цьому, він сприяє утворенню червоних кров’яних тілець, запобігає анемії та загалом покращує склад крові.

Буряк надзвичайно корисний для вагітним.

А все завдяки тому, що містить життєво необхідну для планування дитини та вагітності речовину – фолієву кислоту.

Без неї не сформується здорова нервова система дитини.

Не варто вживати буряк тим, хто має такі захворювання:

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

