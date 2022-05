Лікування за кордоном під час війни: що варто знати про медичну евакуацію

Що варто знати про медичну евакуацію в умовах війни?

Повномасштабна війна докорінно змінила наш звичний ритм життя.

Від дій російських окупантів страждають не тільки люди, що залишилися без домівок або втратили близьких, а й громадяни, що потребують лікування за кордоном.

Доступ до послуг іноземних лікарів зараз обмежений через активні бойові дії.

Однак МОЗ потурбувалося про пацієнтів, що потребують підтримки, та розробило алгоритм медичної евакуації для українців.

Розповідаємо, як відбувається процес медичної евакуації в умовах війни.

Аби вас внесли до списку пацієнтів, що потребують медевакуації, слід звернутися в обласний заклад охорони здоров’я до працівників, що відповідають за направлення українців на лікування або реабілітацію за кордон в умовах воєнного стану.

Після надсилання запиту до країн Європейського Союзу міністерство отримає пропозиції та підтвердить можливість евакуації.

Варто зазначити, що МОЗ також використовує пропозиції та можливості партнерських клінік у країнах, які не входять до ЄС, зокрема в США й Канаді.

Департаменти охорони здоров’я за підтримки МОЗ та інших відомств транспортують пацієнтів зі стаціонарів в областях до спеціальних координаційних ЗОЗ.

Перелік таких закладів можна знайти в наказі МОЗ.

Підготовка до безпосереднього перетину кордону відбувається в координаційних закладах.

У неї входять огляд пацієнтів, медична допомога, харчування та інша необхідна допомога.

Координаційні ЗОЗ також оформлюють медичну документацію та перекладають медичні записи пацієнта на англійську мову (за допомоги ВООЗ).

Паралельно також за потреби відновлюються паспорти громадян України та свідоцтва про народження дітей.

Після цього МОЗ визначає час та пункт перетину кордону й узгоджує виїзд з Держприкордонслужбою.

Евакуація пацієнтів здійснюється до визначених клінік або аеропортів у Румунії, Польщі та Словаччині за підтримки обласної військової адміністрації.

МОЗ співпрацює з міністерствами охорони здоров’я країн ЄС та клініками, які підтвердили готовність прийняти на лікування українців.

Саме вони надають спеціальні медичні літаки, залізничні вагони та автомобілі для безпечного транспортування.

Так. Моніторинг здійснює МОЗ за підтримки міністерств охорони здоров’я країн ЄС через платформу EWRS.

Завдяки цій системі можна відстежувати рух пацієнтів у європейських клініках, а також подавати запити щодо стану їхнього здоров’я.

За повернення пацієнтів в Україну відповідають посольства або консульства нашої держави в країнах перебування хворих людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, особливості оформлення лікарняного листа під час бойових дій.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.