Лікарняний лист в умовах воєнного стану: як та де його можна оформити

Особливості оформлення лікарняного листа під час бойових дій.

Повномасштабна війна неабияк змінила наше життя й певний час призупинила його.

Однак дещо залишилося незмінним: люди, на жаль, не перестали хворіти.

Багатьом пацієнтам лікарень навіть в умовах воєнного стану потрібен лікарняний лист, аби підтвердити свою непрацездатність у певний проміжок часу для роботодавця.

Аби уникнути зайвої бюрократії, можна подати відповідну заявку онлайн.

Розповідаємо, що потрібно знати про оформлення лікарняного в умовах воєнного стану.

Усе, що потрібно знати про оформлення лікарняного в умовах війни

Як отримати лікарняний під час війни?

Спершу слід звернутися за допомогою до медика, який вас лікує.

Якщо фахівець побачить об’єктивні підстави, він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

Аби подати заявку на лікарняний, не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо спершу вам надав допомогу лікар вузької спеціальності.

До речі, отримати лікарняний можуть і ті, у кого не підписана декларація із сімейним лікарем.

Медичний висновок, що оформить лікар, направиться до електронного реєстру листків непрацездатності.

Зверніть увагу: якщо ви не застраховані, листки непрацездатності не сформуються в електронному реєстрі.

У такому разі підтвердженням факту тимчасової непрацездатності буде медичний висновок, сформований лікарем.

Як діяти тим, хто не може сформувати електронний лікарняний?

У багатьох українців зараз не має доступу до інтернету або навіть електропостачання.

Однак перейматися не варто.

Якщо ви не можете сформувати електронний лікарняний, лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Як переселенці можуть отримати лікарняний?

Якщо ви були змушені покинути рідне місце й тимчасового переїхати до іншої області, можете звернутися до будь-якого лікаря первинки.

Відповідний медик надасть вам допомогу, а також за потреби оформить лікарняний лист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати препарати за програмою Доступні ліки під час війни.

Фото: Pexels

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