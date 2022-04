Лікарняний лист в умовах воєнного стану: як та де його можна оформити

Особливості оформлення лікарняного листа під час бойових дій.

Повномасштабна війна неабияк змінила наше життя й певний час призупинила його.

Однак дещо залишилося незмінним: люди, на жаль, не перестали хворіти.

Багатьом пацієнтам лікарень навіть в умовах воєнного стану потрібен лікарняний лист, аби підтвердити свою непрацездатність у певний проміжок часу для роботодавця.

Аби уникнути зайвої бюрократії, можна подати відповідну заявку онлайн.

Розповідаємо, що потрібно знати про оформлення лікарняного в умовах воєнного стану.

Спершу слід звернутися за допомогою до медика, який вас лікує.

Якщо фахівець побачить об’єктивні підстави, він сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

До речі, отримати лікарняний можуть і ті, у кого не підписана декларація із сімейним лікарем.

Медичний висновок, що оформить лікар, направиться до електронного реєстру листків непрацездатності.

Зверніть увагу: якщо ви не застраховані, листки непрацездатності не сформуються в електронному реєстрі.

У такому разі підтвердженням факту тимчасової непрацездатності буде медичний висновок, сформований лікарем.

У багатьох українців зараз не має доступу до інтернету або навіть електропостачання.

Однак перейматися не варто.

Якщо ви не можете сформувати електронний лікарняний, лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Якщо ви були змушені покинути рідне місце й тимчасового переїхати до іншої області, можете звернутися до будь-якого лікаря первинки.

Відповідний медик надасть вам допомогу, а також за потреби оформить лікарняний лист.

Фото: Pexels

