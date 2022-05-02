Кредитні канікули: що це та про які нюанси варто знати?

Що варто знати користувачам банків про кредитні канікули?

Уведення воєнного стану в країні внесло свої корективи в більшість державних сфер.

На поступки для своїх клієнтів пішли й банківські установи.

Для своїх клієнтів вони масово почали запроваджувати так звані кредитні канікули.

В умовах війни вкрай важливо орієнтуватися в таких термінах, аби після її закінчення не залізти в ще більші борги.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що ж означає термін “кредитні канікули” та про які особливості варто знати всім клієнтам банків.

Усе, що потрібно знати про кредитні канікули

Що таке кредитні канікули?

Після проголошення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року ряд українських банків запровадив кредитні канікули для клієнтів терміном на три місяці від 1 березня 2022.

Важливо розуміти, що кредитні канікули — це відтермінування сплати боргу, а не його скасування. Тобто, повертати гроші доведеться за будь-яких обставин. Банк лише на певний час не нараховуватиме штрафні санкції на інші платежі, якщо ви не виконаєте умови кредитного договору вчасно. Чи зменшиться сума боргу через кредитні канікули? Іншими словами, кредитні канікули — це своєрідна пауза, яка відтерміновує розрахунки клієнтів з банками на період воєнного стану в Україні. Ця перерва може стосуватися і основної суми, і відсотків. Проте варто наголосити на тому, що за наявності коштів на погашення кредиту, його варто все ж сплачувати, навіть попри можливість відтермінування.

Варто зазначити, що опція кредитних канікул не зменшує суму боргу, тож по завершенню пільгового періоду клієнтам треба повернути всю суму. Як працюють кредитні канікули на практиці? Розглянемо такий випадок: банк встановив клієнту кредитні канікули терміном на 3 місяці з 01.03.2022. За цей період йому не будуть нараховуватися штрафні санкції та відсотки за несвоєчасну сплату боргу. Наступна оплата має відбутися вже 1 червня 2022 року (повернути треба і тіло кредиту, і відсотки). Варто наголосити на тому, що за 3 місяці тіло кредиту матиме борг, який слід виплатити в першу чергу. Також по темі: 6500 грн отримають не всі. Хто має право на одноразову соціальну виплату під час війни Соцвиплати в умовах війни: хто отримуватиме допомогу від держави Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу Кредитні канікули впливають на термін виплати боргу? Тут варто розуміти, що умови в різних банках варіюються. Наприклад, в деяких установах термін не збільшується, а сума заборгованості через несплату обов’язкових платежів у потрібні терміни росте. А в деяких банках термін виплати збільшується на строк дії кредитних канікул. Чи всі банки автоматично ввели кредитні канікули? Ні. Запровадження канікул не було обов’язковою умовою для всіх банківських установ. Саме тому клієнтам варто бути уважними й дізнаватися подробиці у своїх банках, аби ненароком не пропустити обов’язкові платежі. Слід уточнити інформацію про кредитні канікули у своєму банку. Зробити це можна зателефонувавши на гарячу лінію. Також інформація часто з’являється на офіційних сайтах і додатках банків. Нагадаємо, раніше ми розповідали, які категорії переселенців отримають допомогу від держави. Фото: Pexels

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