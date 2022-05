Кредитні канікули: що це та про які нюанси варто знати?

Що варто знати користувачам банків про кредитні канікули?

Уведення воєнного стану в країні внесло свої корективи в більшість державних сфер.

На поступки для своїх клієнтів пішли й банківські установи.

Для своїх клієнтів вони масово почали запроваджувати так звані кредитні канікули.

В умовах війни вкрай важливо орієнтуватися в таких термінах, аби після її закінчення не залізти в ще більші борги.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що ж означає термін “кредитні канікули” та про які особливості варто знати всім клієнтам банків.

Після проголошення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року ряд українських банків запровадив кредитні канікули для клієнтів терміном на три місяці від 1 березня 2022.

