6500 грн отримають не всі. Хто має право на одноразову соціальну виплату під час війни

Хто може отримати одноразову соціальну виплату під час війни?

Через страшну війну, яку Росія почала 24 лютого, життя мільйонів українців змінилося.

Хтось покинув рідний дім на невизначений термін, хтось виїхав закордон, а хтось втратив роботу, що була єдиним джерелом доходів.

У такі непрості часи громадяни неабияк потребують підтримки держави.

Віднедавна українці отримали змогу подати заявку на соціальну виплату в умовах бойових дій через додаток Дія.

Однак отримають гроші не всі.

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснив, кому ж виплатять соціальну допомогу.

Останнім часом інтернет заполонила хибна інформація про те, що 6500 грн нарахують усім громадянам України.

Проте насправді кошти через єПідтримку отримають:

Варто зазначити, що на виплати не можуть розраховувати працівники державної служби, фондів загальнодержавного страхування та бюджетних установ.

Гроші сплатять лише тим, хто сплачує податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та в Києві.

Клієнти Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ зможуть отримати 6500 грн через застосунок Дія.

Для цього потрібно оформити єПідтримку.

