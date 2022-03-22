Допомога вимушеним переселенцям: кому та скільки заплатить держава?

Які виплати від держави отримають вимушені переселенці?

Війна змусила мільйони українців тікати з рідних домівок через постійні обстріли й загрозу для життя.

В умовах бойових дій тисячі людей залишилися без житла й стабільного заробітку.

У такі непрості часи громадянам неабияк потрібна підтримка від держави, адже для більшості це шанс вижити в скрутному становищі.

Нещодавно Уряд затвердив рішення, відповідно до якого біженці в Україні отримуватимуть грошові виплати.

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснив, які категорії громадян можуть розраховувати на матеріальну підтримку та які суми їм нараховуватимуть.

Які виплати отримуватимуть різні категорії вимушених переселенців?

Біженці всередині країни

Усім переселенцям в Україні держава відтепер виплачуватиме по 2 тисячі гривень на місяць.

До цієї категорії входять люди, що вимушено виїхали з регіонів, де точаться активні бойові дії.

Виплати для батьків

Отримуватимуть додаткові кошти й батьки дітей, що виїхали з гарячих точок до безпечніших місць в Україні.

На кожну дитину виплачуватимуть по 3 тисячі гривень щомісяця.

Підтримка осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю, що залишили рідні міста через війну, отримають по 3000 гривень на місяць.

Матеріальна підтримка роботодавців

Попіклувалась держава й про заохочення для роботодавців.

Кожен з них отримуватиме по 6500 гривень на місяці, аби оплатити роботу найманого біженця.

Крім того, для підтримки бізнесу вже запровадили кредити під 0% та скасували перевірки.

Компенсація витрат на комунальні послуги

Родини, що прихистили в себе біженців, отримуватимуть по 450 гривень на місяць за кожного переселенця, аби оплатити комунальні послуги.

Уряд також компенсує витрати на комунальні послуги в місцях тимчасового прихистку (школи, садочки, будинки культури і т.д.)

Як отримати кошти?

Україна вже давно позбулася паперової бюрократії.

Усі виплати оформити й отримати можна через додаток Дія.

Гроші надходитимуть на банківські картки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про соцвиплати в умовах війни.

Фото: Pixabay

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