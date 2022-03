Допомога вимушеним переселенцям: кому та скільки заплатить держава?

Які виплати від держави отримають вимушені переселенці?

Війна змусила мільйони українців тікати з рідних домівок через постійні обстріли й загрозу для життя.

В умовах бойових дій тисячі людей залишилися без житла й стабільного заробітку.

У такі непрості часи громадянам неабияк потрібна підтримка від держави, адже для більшості це шанс вижити в скрутному становищі.

Нещодавно Уряд затвердив рішення, відповідно до якого біженці в Україні отримуватимуть грошові виплати.

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснив, які категорії громадян можуть розраховувати на матеріальну підтримку та які суми їм нараховуватимуть.

Усім переселенцям в Україні держава відтепер виплачуватиме по 2 тисячі гривень на місяць.

До цієї категорії входять люди, що вимушено виїхали з регіонів, де точаться активні бойові дії.

Отримуватимуть додаткові кошти й батьки дітей, що виїхали з гарячих точок до безпечніших місць в Україні.

На кожну дитину виплачуватимуть по 3 тисячі гривень щомісяця.

Особи з інвалідністю, що залишили рідні міста через війну, отримають по 3000 гривень на місяць.

Попіклувалась держава й про заохочення для роботодавців.

Кожен з них отримуватиме по 6500 гривень на місяці, аби оплатити роботу найманого біженця.

Крім того, для підтримки бізнесу вже запровадили кредити під 0% та скасували перевірки.

Родини, що прихистили в себе біженців, отримуватимуть по 450 гривень на місяць за кожного переселенця, аби оплатити комунальні послуги.

Уряд також компенсує витрати на комунальні послуги в місцях тимчасового прихистку (школи, садочки, будинки культури і т.д.)

Україна вже давно позбулася паперової бюрократії.

Усі виплати оформити й отримати можна через додаток Дія.

Гроші надходитимуть на банківські картки.

Фото: Pixabay

