Символ боротьби за свободу України. Книги про Степана Бандеру, які варто прочитати

Добірка книг про Степана Бандеру.
Головний ідейний провідник українського націоналізму. Саме так можна схарактеризувати Степана Бандеру.
Він спочатку боровся за свободу під час польської окупації, потім продовжив боротьбу з німецькою окупацією. Ні ув’язнення, ні еміграція не зупинила його протистояння вже проти радянської влади.
Його постать стала образом українського націоналізму та безкомпромісною в боротьбі за незалежність. Й до сьогодні Бандера надихає багатьох українців на продовження боротьби за український суверенітет, викликаючи страх та ненависть у ворогів.
У Росії Бандера викликає особливу ненависть.
Адже він один із небагатьох лідерів поневолених народів СРСР, який зумів організувати довготривалий та масовий рух опору.
Ранок у Великому Місті зібрав добірку книг, які розповідають справжню історію життя та діяльності Степана Бандери.
Добірка книг про Степана Бандеру
Степан Бандера: …коли один скаже: Слава Україні!
Автор – Микола Посівнич
Базуючись на архівних документах, цікавих і невідомих широкому загалу матеріалах, автор розповідає про життєпис лідера ОУН без штучно створених міфів: які погляди він мав, якими ідеалами керувався і, зрештою, якою він був людиною.
На основі спогадів та документів у ній висвітлено боротьбу ОУН, показано роль її лідера в тогочасних суспільно-політичних процесах в Україні.
Окрім того, можна довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, у якому формувався майбутній лідер. Відтворено його діяльність під час еміграції та в керівництві Закордонних частин ОУН.
Степан Бандера. Людина і міф
Автор – Галина Гордасевич
Письменниця, при написанні книги, розраховувала на читача з Наддніпрянщини, який або нічого не знав про Організацію Українських Націоналістів та її провідників.
Можливо, тому вона легко читається, адже написана простою мовою.
Розповідається, на яких ідейно-моральних засадах виховувались молоді націоналісти, що утворили покоління, яким гордиться нація.
На чолі цього покоління героїв стояли провідники, одним з яких був Степан Бандера.Також по темі: "Батько наш Бандера" довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль Розвінчуємо історичні міфи: чому українці з росіянами ніколи не були братськими народами Справжня правда про Степана Бандеру: чому його боявся Сталін
Між Гітлером та Сталіним. Українські повстанці
Автор – Олександр Гогун
Цікаво, що книга російського історика, у якій він намагається писати об’єктивно і покладаючись на факти.
Книга докладно розповідає про діяльність озброєних націоналістичних угруповань” на Західній Україні в 1943-49 роках.
У цій праці спеціаліст з партизанського руху також розглянув спецоперації проти керівників ОУН і УПА: Євгена Коновальця, Роман Шухевича, Василя Кука, Лева Ребета і Степана Бандери.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про українські перемоги, що змінили світ.