Оформлення закордонного паспорта в Україні: куди подавати заяву та які документи для цього потрібні

Як оформити закордонний паспорт?

Через повномасштабну війну мільйони українців змушені тікати якомога далі з рідних домівок, аби врятувати своє життя.

Чимало громадян у такі непрості часи намагаються тимчасово виїхати за кордон.

Зважаючи на це, попит на закордонні паспорти неабияк зріс, адже не всі країни спростили правила в’їзду.

Розповідаємо, як оформити закордонний паспорт та які документи для цього потрібно мати.

Аби отримати паспорт для виїзду за кордон, потрібно звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби, що надає послуги з оформлення закордонних паспортів.

Найближчий підрозділ можна знайти на сайті ДМС.

Зверніть увагу на те, що записатися на візит можна заздалегідь і через iGov.

Для оформлення вам знадобляться:

Аби оформити закордонний паспорт для дитини, вам знадобляться:

Зверніть увагу на те, що діти, старші від 12 років, обов’язково мають бути присутніми під час оформлення закордонного паспорта.

Якщо вашій дитині не виповнилося 12 років, слід надати одне фото розміром 10 на 15 см для внесення відцифрованого зображення. Фотокартка має бути матовою, обличчя дитини повинно займати не менше ніж 80% фотографії на білому тлі).

Фото: Pexels

