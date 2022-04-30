Оформлення закордонного паспорта в Україні: куди подавати заяву та які документи для цього потрібні

Як оформити закордонний паспорт?

Через повномасштабну війну мільйони українців змушені тікати якомога далі з рідних домівок, аби врятувати своє життя.

Чимало громадян у такі непрості часи намагаються тимчасово виїхати за кордон.

Зважаючи на це, попит на закордонні паспорти неабияк зріс, адже не всі країни спростили правила в’їзду.

Розповідаємо, як оформити закордонний паспорт та які документи для цього потрібно мати.

Оформлення закордонного паспорта

Куди подавати заяву на оформлення?

Аби отримати паспорт для виїзду за кордон, потрібно звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби, що надає послуги з оформлення закордонних паспортів.

Найближчий підрозділ можна знайти на сайті ДМС.

Зверніть увагу на те, що записатися на візит можна заздалегідь і через iGov.

Які документи потрібні для оформлення?

Для оформлення вам знадобляться:

копія та оригінал паспорта громадянина України або будь-якого іншого документу, що посвідчує громадянство України та вашу особу (для оформлення паспорта в закордонній дипломатичній установі).

ваш минулий паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності)

копія та оригінал довідки про отримання ІПН для повнолітніх осіб, що оформлюють закордонний паспорт уперше або обмінюють паспорт, отриманий до 2007 року.

квитанція з відміткою банку про сплату встановлених законодавством платежів.

Аби оформити закордонний паспорт для дитини, вам знадобляться:

копія та оригінал свідоцтва про народження або паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку)

довідка про реєстрацію одного з батьків громадянином України (якщо батьки на момент народження дитини були іноземцями або не мали громадянства).

Квитанція про сплату послуг з мокрою печаткою банку, що оформлена на одного з батьків (у призначення платежу слід вказати ПІБ дитини, для якої ви оформлюватимете паспорт).

Зверніть увагу на те, що діти, старші від 12 років, обов’язково мають бути присутніми під час оформлення закордонного паспорта.

Якщо вашій дитині не виповнилося 12 років, слід надати одне фото розміром 10 на 15 см для внесення відцифрованого зображення. Фотокартка має бути матовою, обличчя дитини повинно займати не менше ніж 80% фотографії на білому тлі).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта.

Фото: Pexels

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