Тимчасовий аналог паспорта: що таке єДокумент і як його отримати

Як отримати єДокумент у Дії?
В умовах жорстокої війни чимало українців залишилися без документів.
У когось вони загубилися під завалами зруйнованих ворожими ракетами будинків, а хтось забув їх, похапцем збираючи речі, аби якомога швидше виїхати з гарячих точок.
Звичні цифрові посвідчення особи в Дії зараз можуть не відкриватися, адже держреєстри України зараз відключені.
Мінцифри потурбувалося про громадян, що втратили документи й розробило віртуальний аналог паспорта.
Розповідаємо, що таке єДокумент і як його отримати.
Усе, що потрібно знати про єДокумент
Які дані містить єДокумент?
Аналоговий цифровий документ містить дані платника податків (ідентифікаційний код), а також паспортні дані користувача.
Тобто, тимчасове посвідчення може надати всю необхідну інформацію про вашу особу представникам поліції або бійцям тероборони на блокпостах.
Як отримати єДокумент?
Аби єДокумент підтягнувся в додатку, Дію треба спершу оновити.
Після цього нове посвідчення автоматично з’явиться в програмі.Також по темі: Допомагаємо зупинити окупантів: як користуватися чат-ботом єВорог Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція Без обмежень: куди тепер можна витратити тисячу за вакцинацію
Ніяких додаткових кроків, аби документ оновився, робити не потрібно.
До речі, розробники також додали цікаве послання для російського воєнного корабля в рухомий рядок на посвідченні.
Відеоінструкція
Мінцифри також створило спеціальний ролик, у якому детально описано принципи роботи єДокумента.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налаштувати Дія ТВ.
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