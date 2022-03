Тимчасовий аналог паспорта: що таке єДокумент і як його отримати

Як отримати єДокумент у Дії?

В умовах жорстокої війни чимало українців залишилися без документів.

У когось вони загубилися під завалами зруйнованих ворожими ракетами будинків, а хтось забув їх, похапцем збираючи речі, аби якомога швидше виїхати з гарячих точок.

Звичні цифрові посвідчення особи в Дії зараз можуть не відкриватися, адже держреєстри України зараз відключені.

Мінцифри потурбувалося про громадян, що втратили документи й розробило віртуальний аналог паспорта.

Розповідаємо, що таке єДокумент і як його отримати.

Аналоговий цифровий документ містить дані платника податків (ідентифікаційний код), а також паспортні дані користувача.

Тобто, тимчасове посвідчення може надати всю необхідну інформацію про вашу особу представникам поліції або бійцям тероборони на блокпостах.

Аби єДокумент підтягнувся в додатку, Дію треба спершу оновити.

Після цього нове посвідчення автоматично з’явиться в програмі.

Ніяких додаткових кроків, аби документ оновився, робити не потрібно.

До речі, розробники також додали цікаве послання для російського воєнного корабля в рухомий рядок на посвідченні.

Мінцифри також створило спеціальний ролик, у якому детально описано принципи роботи єДокумента.

Фото: Unsplash

