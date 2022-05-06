Гірчичний порошок та жовтки: чим помити волосся, якщо немає шампуню

Натуральні альтернативи шампуню.

В умовах війни деякі звичні речі перетворилися для нас на справжню розкіш.

Банні процедури — не виняток. У когось немає доступу до води, а хтось не може дібратися до магазину, аби придбати засоби гігієни.

Однак вихід є! Помити голову можна й без шампуню.

Ба більше, природні засоби для миття голови неодмінно знайдуться вдома майже в кожного.

Київський косметолог Оксана Марченко розповіла, чим можна замінити шампунь в домашніх умовах.

Чим помити голову, якщо вдома закінчився шампунь?

Наскільки дієві альтернативні засоби?

За словами Оксани Марченко, відсутність шампуню — це чудова нагода випробувати доступні інгредієнти та переконатися в їхній користі для нашого волосся.

Отримати сильні та здорові локони можна й без використання дорогих засобів для догляду.

Продукти, які лежать майже в кожної господині вдома, нічим не поступаються магазинним шампуням.

Якими натуральними засобами можна помити голову?

Насправді натуральних замінників шампуню дуже багато.

Ось тільки частина з величезного списку:

Житнє борошно. Виявляється, цей продукт можна використовувати не тільки для приготування їжі. Борошно чудово підійде для всіх типів волосся, а також допоможе запобігти посіченим кінчикам. Для миття обирайте борошно грубого помелу або цільнозернове. Пшеничне борошно краще не використовувати, адже його вкрай важко вимити з волосся.

Яєчний жовток також може стати хорошим замінником шампуню. Він допомагає боротися з лупою, а також чудово підійде власницям жирного волосся. Перед використанням цього продукту краще зняти плівку з жовтка.

Житній хліб добре зміцнить волосся, а також допоможе його позбавити від зайвого бруду. Після використання хліба слід добре промити волосся оцтовим розчином.

Глина — чудодійний компонент, який часто використовують у косметології. Вона відмінно живить шкіру голови та абсорбує весь жир. Після використання глини волосся варто промити водою з додаванням оцту або соку лимона.

Сода добре підійде власницям жирного волосся, однак з нею варто бути обережними. Вона не принесе таку ж користь, як хліб або жовток, але в разі потреби скористатися нею можна.

Гірчичний порошок також стане хорошим варіантом для жирного волосся. Цей компонент добре живить волосся, сприяє його росту та зміцненню.

Кефір і сироватку сміливо можна використовувати для сухого волосся, адже вони його добре зволожать.

Продукти також можна змішувати. Наприклад, глину з жовтком або житнє борошно із жовтком. Такі суміші можна без страху використовувати на постійній основі.

Варто зазначити, що всі продукти потрібно готувати перед самим миттям волосся.

Аби зрозуміти, який найкраще підходить саме вам, чергуйте їх.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим замінити сіль в їжі.

Фото: Pexels

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