Гірчичний порошок та жовтки: чим помити волосся, якщо немає шампуню

Натуральні альтернативи шампуню.

В умовах війни деякі звичні речі перетворилися для нас на справжню розкіш.

Банні процедури — не виняток. У когось немає доступу до води, а хтось не може дібратися до магазину, аби придбати засоби гігієни.

Однак вихід є! Помити голову можна й без шампуню.

Ба більше, природні засоби для миття голови неодмінно знайдуться вдома майже в кожного.

Київський косметолог Оксана Марченко розповіла, чим можна замінити шампунь в домашніх умовах.

За словами Оксани Марченко, відсутність шампуню — це чудова нагода випробувати доступні інгредієнти та переконатися в їхній користі для нашого волосся.

Продукти, які лежать майже в кожної господині вдома, нічим не поступаються магазинним шампуням.

Насправді натуральних замінників шампуню дуже багато.

Ось тільки частина з величезного списку:

Варто зазначити, що всі продукти потрібно готувати перед самим миттям волосся.

Аби зрозуміти, який найкраще підходить саме вам, чергуйте їх.

