Цілющий яблучний оцет: корисні властивості і протипоказання

Користь і шкода яблучного оцту – як правильно вживати цей продукт.

Яблучний оцет – суперпродукт, який при регулярному вживанні очищує організм і здатен вирішити цілу низку проблем зі здоров`ям.

Він є природним антисептиком, що бореться з грибками і бактеріями. Покращує імунітет, чистить судини, знижує рівень цукру в організмі та навіть зменшує бажання з`їсти щось солоденьке.

То коли, скільки і як саме вживати яблучний оцет? Кому його варто додати до раціону, а кому – категорично не можна?

Яблучний оцет покращує метаболізм, нормалізує роботу ШКТ, зменшує апетит та навіть тягу до солодкого! Тож якщо починатимеш свій ранок зі склянки води з розведеним у ній оцтом – зможеш споживати менше калорій протягом дня.

Але головна суперздатність цього продукту – це те, що він ефективно розщеплює жири. Саме тому цей диво-продукт входить до складу багатьох дієт.

Регулярне вживання яблучного оцту – чудова профілактика хвороб серцево-судинної системи, навіть таких серйозних, як інсульт та інфаркт.

Річ і тім, що він не лише виводить шкідливий холестерин, але й зміцнює стінки судин. Завдяки цьому кровообіг покращується, а нагрузка на серце – зменшується.

Яблучний оцет виводить токсини та нормалізує роботу кишечника. Саме цим зумовлений його потужний детокс-ефект.

Звісно ж, відчути його ти зможеш не раніше, ніж за кілька тижнів регулярного споживання.

Чимало жінок стикаються із порушеннями менструального циклу. Якщо вони серйозні та систематичні, варто не затягувати і обов`язково звернутися до лікаря.

А от невеликі одиничні відхилення (наприклад, після застуди або стресу) можна спробувати скорегувати за допомогою яблучного оцту.

Це те, що треба в сезон застуд і вірусів! Яблучний оцет містить рекордну кількість вітамінів та антиоксидантів, які підримують імунітет і змушують організм протистояти ворогам.

Крім того, він має виражені антибактеріальні властивості, завдяки яким зменшує нежить і біль у горлі.

Додай 1-2 чайні ложки яблучного оцту в склянку теплої води. За бажанням можеш трохи підсолодити медом – вийде смачний напій, схожий на лимонад.

Вживай щоранку за півгодини до сніданку.

Також радимо замінити звичайний оцет на яблучний у соусах та консервації.

Дотримуйся таких правил прийому яблучного оцту:

Починай вживати яблучной оцет поступово – у перші дні достатньо кількох крапель, розведених водою. Коли переконаєшся, що організм добре сприймає цей продукт – починай потроху збільшувати дозу.

Пити яблучний оцет бажано через трубочку, щоб не пошкодити зубну емаль. А після того, як вип’єш свою ранкову воду з оцтом, обовязково прополощи порожнину рота.

Ти можеш придбати яблучний оцет у магазині, а можеш приготувати його власноруч. Це не складно, але запастися терпінням – доведеться.

Яблучний оцет варто обережно вживати людяіз такими проблемами:

Якщо плануєш вживати яблучний оцет регулярно – обовязково проконсультуйся з лікарем.

