Проти вірусів і не тільки: корисні властивості цибулі

Чому треба їсти ріпчасту цибулю? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні лікувальні властивості пекучого овоча.

Звісно, аби відчути цілющий ефект цибулі, їсти її потрібно регулярно і в сирому вигляді. Адже після термічної обробки овоч втрачає більшість своїх корисних властивостей.

Цибуля – це потужний природний антисептик. Вона містить фітонциди, які ефективно вбивають грибки, віруси та бактерії.

Саме тому її використовують для профілактики і лікування застуди, ангіни та навіть грипу.

Крім того, фітонциди зміцнюють верхні дихальні шляхи і підвищують імунітет – саме тому застуда швидко відступає.

Ріпчаста цибуля надзвичайно корисна для чоловіків. Вона діє як природна віа-гра – покращує потенцію та якість сперми.

Через цю властивість у середньовіччі цибулю навіть забороняли вирощувати та їсти в монастирях 🙂

Цибуля дуже багата на вітамін С.

Саме завдяки йому в організмі виробляється колаген, який відповідає за відновлення клітин, еластичність зв’язок та пружність шкіри.

Вчені вважають, що цибулю варто їсти для профілактики онкологічних захворювань.

Справа в тому, що цибуля містить кверцитин і флавоноли – це речовини, які перешкоджають виникненню ракових клітин в організмі.

Цибуля допоможе й тим, хто мріє про розкішну шевелюру. Щоправда, в цьому випадку її треба не їсти, а подрібнити і втирати в шкіру голови.

Це допоможе від випадіння волосся, зробить волосся менш жирним і більш слухняним.

Щоправда, після такої процедури бажано вимити голову ароматним шампунем 🙂

Не варто захоплюватися сирою ріпчастою цибулею тим, хто страждає на такі хвороби:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості часнику.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.