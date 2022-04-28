УКР
seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн
УКР
ICTV Ранок 28.04.2022 09:57
28.04.2022 09:57
Поділитися

ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії

ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії

Чим корисна оливкова олія – лікувальні властивості продукту.

Ще з часів Античності оливкова олія вважається даром богів. І справді, це ліки, які подарувала людям сама природа.

Серед інших рослинних олій, вона виділяється високим вмістом вітамінів A, B, D, E, а також мононенасичених жирних кислот. Завдяки цьому, оливкова олія прискорює метаболізм, легко засвоюється та позитивно впливає на організм.

Корисні властивості оливкової олії

Оливкова олія для серця

Оливкова олія – це натуральний засіб для профілактики хвороб серцево-судинної системи, навіть таких серйозних, як інфаркт та інсульт.

Справа в тому, що вона містить рекордну кількість мононенасичених жирних кислот Омега-3.

Саме ці речовини не дають атеросклеротичним бляшкам відкладатися на стінках судин, ба більше –  знищують ті, що вже є.

Також по темі: Прянощі з ароматом моря: корисні властивості розмарину Чим корисна вода та скільки потрібно пити її на день Чим замінити майонез у салаті: 5 ідей корисних заправок

Оливкова олія від онкології

В оливковій олії містяться сквалени – це речовини, які уповільнюють зростання злоякісних пухлин.

В Японії їх використовують для збільшення ефекту від хіміотерапії, а також для профілактики онкології.

Оливкова олія для краси

Олія оливи – відмінний протизапальний і зволожувальний засіб. Саме тому красуні ще з давніх-давен використовували її для шкіри.

Маски з додаванням оливкової олії уповільнюють процес старіння, розгладжують зморшки та роблять шкіру більш красивою та шовковистою.

І ще запобігають фотостарінню, захищаючи від шкідливого впливу сонячних променів.

оливкова олія фото

Для жіночого та чоловічого здоров’я

Корисна ця олія і для тих, хто мріє про поповнення в родині. Вона покращує стан маткових труб і яєчників та благотворно впливає на гормональний фон у жінок.

Варто споживати оливкову олію і чоловікам, адже вона покращує кровообіг органів малого тазу і завдяки цьому покращує чоловічу силу.

Для нервової системи

Оливкова олія – це потужне джерело линолієвої кислоти, яка стимулює вироблення нервових клітин.

У результаті покращується пам’ять, пришвидшується реакція та стають міцнішими нерви.

брускетти фото

Оливкова олія – протипоказання

Оскільки оливкова олія чинить жовчогінну дію, бережно вживати оливкову олію варто людям, які страждають на холецистит або жовчнокам’яну хворобу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості помело.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
28.04.2022 09:57



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь