ТОП-5 корисних властивостей оливкової олії

Чим корисна оливкова олія – лікувальні властивості продукту.

Ще з часів Античності оливкова олія вважається даром богів. І справді, це ліки, які подарувала людям сама природа.

Серед інших рослинних олій, вона виділяється високим вмістом вітамінів A, B, D, E, а також мононенасичених жирних кислот. Завдяки цьому, оливкова олія прискорює метаболізм, легко засвоюється та позитивно впливає на організм.

Оливкова олія – це натуральний засіб для профілактики хвороб серцево-судинної системи, навіть таких серйозних, як інфаркт та інсульт.

Справа в тому, що вона містить рекордну кількість мононенасичених жирних кислот Омега-3.

Саме ці речовини не дають атеросклеротичним бляшкам відкладатися на стінках судин, ба більше – знищують ті, що вже є.

В оливковій олії містяться сквалени – це речовини, які уповільнюють зростання злоякісних пухлин.

В Японії їх використовують для збільшення ефекту від хіміотерапії, а також для профілактики онкології.

Олія оливи – відмінний протизапальний і зволожувальний засіб. Саме тому красуні ще з давніх-давен використовували її для шкіри.

Маски з додаванням оливкової олії уповільнюють процес старіння, розгладжують зморшки та роблять шкіру більш красивою та шовковистою.

І ще запобігають фотостарінню, захищаючи від шкідливого впливу сонячних променів.

Корисна ця олія і для тих, хто мріє про поповнення в родині. Вона покращує стан маткових труб і яєчників та благотворно впливає на гормональний фон у жінок.

Варто споживати оливкову олію і чоловікам, адже вона покращує кровообіг органів малого тазу і завдяки цьому покращує чоловічу силу.

Оливкова олія – це потужне джерело линолієвої кислоти, яка стимулює вироблення нервових клітин.

У результаті покращується пам’ять, пришвидшується реакція та стають міцнішими нерви.

Оскільки оливкова олія чинить жовчогінну дію, бережно вживати оливкову олію варто людям, які страждають на холецистит або жовчнокам’яну хворобу.

