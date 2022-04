Чим корисна вода та скільки потрібно пити її на день

Скільки води потрібно пити щодня?

Вода конче необхідна людському організму. Не варто нею нехтувати. А от скільки саме потрібно пити води в день – підкаже Ранок у Великому Місті. Ми відшукали ту інформацію, яка точно стане тобі у нагоді.

Дослідження вчених довели, що вода допомагає позбутись хронічної втоми, сприяє обміну речовин, покращує роботу мозку, м’язів, нирок, підтримує працездатність усіх органів, а також нещадно бореться зі стресом.

Окрім того, варто зазначити, що вода корисна й для шкіри. Особливо, якщо вона постійно пересихає.

Усе залежить від маси тіла. На один кілограм приходиться 30-40 мл води.

Щоб порахувати, скільки тобі бажано випивати за день, варто помножити 30-40 мл на свою вагу. Таким чином ти отримаєш свою цифру.

Для прикладу, тим, хто важить 50 кг потрібно пити 1,5-2 л води.

Ніщо не може замінити чисту воду.

Звичайно, інші напої такі як чай, кава, фреш, молоко – теж мають свої корисні властивості, але вони відрізняються від тих, які має вода.

У тебе бувало таке, що під час їжі дуже хочеться води?

Так от, запивай сніданок/обід/вечерю і не бійся, адже це добре для твого організму.

Тепер ти знаєш, скільки необхідно пити води в день і чому вона необхідна для твого організму.

Користуйся порадами

Фото: Pexels

