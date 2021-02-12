Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело / 12.02.2021 18:00
12.02.2021 18:00
Поділитися

Чемпіон серед цитрусових: корисні властивості помело


Помело — корисні властивості екзотичного фрукту.

Цей загадковий заморський фрукт із дуже симпатичною назвою не міг залишитися поза нашою увагою.

За смаком помело нагадує суміш апельсина з грейпфрутом і має доволі привабливий вигляд.

Дозрівання його плоду припадає на лютий.

Лікарі саме у цей період радять їсти помело, адже він ладен захистити від вірусів та інфекцій!

Про цю та інші корисні властивості фрукту, читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Також по темі: Прянощі з ароматом моря: корисні властивості розмарину Український суперфуд: корисні властивості калини Загадкова айва: корисні властивості і протипоказання

Корисні властивості помело

Джерело поживних речовин

Лікарі стверджують, що помело – чемпіон серед цитрусових за кількістю вітамінів.

Він є багатим джерелом бета-каротину, а, отже, сповільнює процеси старіння.

Також містить множини інших мінералів:

  • кальцію — для зубів та кісток;
  • заліза — для зберігання і транспортування кисню;
  • магнію — для підтримки імунної системи;
  • фосфору — для синтезу енергії
  • міді — для побудови білків і ферментів.

Зміцнення імунітету

Узимку чи в період міжсезоння — просто необхідно вживати помело.

Цей фрукт, як і всі інші цитрусові, багатий на вітамін С.

А, отже, підвищує опірність організму, допомагаючи йому боротися з вірусами та інфекціями.

помело фото

Низькокалорійність

Помело — просто скарб для усіх, хто стежить за фігурою або ж намагається схуднути.

Його калорійність складає всьго 40 ккал на 100 г.

Тому фрукт стане чудовим перекусом або ж доповнення до легких салатів та десертів.

Лікувальні властивості

Незважаючи на низьку калорійність, помело сповнений цілющих властивостей.

Завдяки поживним речовинам та мінералам, він по-спражньому здатний лікувати!

Регулює артеріальний тиск, покращує роботу травлення та серця, підвищує працездатність і концентрацію.

Його перевага перед іншими цитрусовими — оптимальна кількість лимонної кислоти: достатня, щоб стимулювати оновлення клітин і сприяти виділенню токсичних речовин, але при цьому не шкодити зубам і шлунку.

Кому з помело варто бути обережним – протипоказання

Якими б звабливими не здавались властивості помело, цей фрукт все одно може нашкодити.

помело фото

Краще не вживати його:

  • алергикам;
  • людям із виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки;
  • при підвищеній кислотності;
  • при гепатиті, нефриті та коліті.

Також слід пам’ятати, що цитруси заважають нормальному засвоєнню ліків, зменшуючи всотування чи посилюючи їх дію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості авокадо.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: екзотичні фрукти, корисні властивості
12.02.2021 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати