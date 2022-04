Розвінчуємо фейки та блокуємо окупантів: як боротися з російською пропагандою в інтернеті

Як боротися з фейками в інформаційному полі?

У сучасному світі інформаційний фронт відіграє неабияку роль під час війни.

Окупанти докладають усіх зусиль, аби ввести в оману весь світ, однак вірять їм здебільшого тільки росіяни, мозок яких отруювався пропагандою протягом десятиліть.

Аби ворог остаточно зазнав поразки в цифровому полі, важливо блокувати всі ресурси, що поширюють фейки.

Давати відсіч шквалу провокацій тепер стало ще простіше: із цим упорається будь-який користувач.

Розповідаємо, як боротися з пропагандою та фейками в інтернеті.

Прибрати з інформаційного поля головних російських пропагандистів можна за допомогою чатботу.

Спеціальний телеграм-бот дозволяє надсилати ворожі ресурси, які поширюють фейки, а також дає змогу небайдужим користувачам долучитися до блокування й надсилати скарги в різних соцмережах.

Аби не потрапити на гачок пропагандистів, важливо відповідально ставитися до верифікації інформації.

Спеціальний чатбот Перевірка від РНБО виявить неправдиву інформацію за допомогою штучного інтелекту за кілька хвилин.

Усе, що потрібно зробити користувачам — надіслати сумнівну новину, допис у соцмережах, фото або відео, які викликають підозри.

Заблокувати пропагандистський акаунт можна й за допомогою спеціального чатбота СБУ Black list.

Надішліть скаргу на певний допис у соцмережах, а потім не відправте посилання на сторінку пропагандиста в бот.

Ми обов’язково переможемо, адже правда на нашому боці!

Фото: Pexels

