Окупанти примусово депортують українців: як повернутися додому, якщо вас силоміць вивезли в РФ

Що робити, якщо вам силоміць вивезли до Росії та як повернутися додому?

Жорстокість російських загарбників вражає увесь світ.

Вони нищать будинки мирного населення, забирають життя в невинних людей та примусово вивозять цивільних на територію РФ.

В умовах повномасштабної війни варто знати, як діяти в будь-яких обставинах, зокрема й у разі депортації в Росії.

Розповідаємо, що робити, якщо вас силоміць вивезли до Росії та як повернутися додому.

Після вивезення людей з території України загарбники можуть силоміць забрати паспорти та інші документи, що посвідчують особу.

Вони часто дають розгубленим цивільним купу незрозумілих паперів на підпис, які обов’язково слід уважно читати, аби знати про можливі наслідки підписання.

Наполягайте на міграційному обліку.

У такому випадку ви зможете відмовитися від усіх статусів перебування та зберегти власні документи.

Варто зазначити, що після прибуття до Росії, іноземці мають стати на облік за місцем майбутнього проживання на термін до 90 днів.

Навіть якщо ви не зареєструєтеся, у вас залишиться право виїхати в будь-яку дружню для України державу.

Депортовані люди можуть обрати один із двох варіантів: біженство або укриття від війни.

Якщо ви оберете один із таких статусів, у вас відберуть паспорт, замість якого дадуть спеціальну довідку із прив’язкою до окремого регіону та місця роботи.

Тобто, офіційно виїхати за межі регіону тимчасового проживання або за територію Росії не вийде.

Пам’ятайте про те, що за законом у вас є можливість відмовитися від статусу, однак чи діють в РФ закони — риторичне питання.

Власники біометричного паспорта можуть вільно потратити до України.

Російські прикордонники задають у такому випадку запитання, однак випадків недопуску ще не було.

Якщо ви маєте з собою тільки паспорт громадянина України, додому повернутися можна кількома шляхами:

Не забувайте про додаток Дія, який працює і на комп’ютері, і на телефоні.

Аби убезпечити себе, повідомляйте родичів про своє місцеперебування та надавайте близьким додаткову інформацію, аби за потреби вас могли знайти.

У разі депортації важливо пам’ятати, що ви обов’язково повернетеся на Батьківщину, аби дуже скоро відсвяткувати нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.