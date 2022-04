Не втрачайте дорогоцінний час! Як подолати страх не знайти роботу за кордоном

Як упоратися зі страхом не знайти роботу за кордоном?

Повномасштабні бойові дії змусили багатьох українців тимчасово переїхати за кордон, аби врятуватися від постійних обстрілів.

Сотні тисяч наших громадян опинилися в різних куточках світу й зараз намагаються починати життя з нового аркуша.

Пристосуватися до нових умов та врівноважити свої емоції — завдання не з простих.

Любава з Києва, що зараз перебуває в Німеччині, звернулась до експертів щоденного дайджесту “Все буде добре – Допомога психолога” на СТБ із проханням допомогти подолати страх залишитися без роботи в іншій країні.

Психолог Андрій Жельветро розповів, як упоратися зі страхом не працевлаштуватися за кордоном.

Пам’ятайте про те, що з переїздом ваші вміння та навички нікуди не зникли.

Проаналізуйте свої сильні якості.

Виділіть для себе те, що може вас виокремити серед інших претендентів на роботу.

Не переконуйте себе в тому, що у вас нічого не вийде.

Таким чином ви самі тягнутимете себе на дно.

Саме віра в себе допоможе вам подолати будь-які перешкоди.

Аби мати енергію для роботи, потрібно відновлювати сили.

Потурбуйтеся про свій психологічний стан та намагайтеся отримати якомога більше позитивних емоцій.

Позаймайтеся спортом, сходіть до кав’ярні, почитайте улюблену книгу.

Не вимагайте від себе чогось неможливого.

Працевлаштування за кордоном займе певний час.

Не варто очікувати миттєвих результатів та кар’єрного зростання з першого ж дня роботи.

Якомога швидше почніть вивчати мову країни, в якій ви опинилися.

Спілкуйтеся з носіями, шукайте спеціальні курси.

Саме завдяки знанню мови ви зможете швидше знайти гідну роботу.

Соціальні мережі в наш час уже давно перетворилися з додатків для розваг на корисні платформи для пошуку будь-чого.

Опублікуйте допис у Facebook, описавши свої вміння.

Надішліть інформацію в чати та групи, де є інші українці.

Знайдіть телеграм-канали, що допомагають нашим громадянам шукати роботу в інших країнах.

Спробуйте уявити найгірший сценарій, що може з вами статися за кордоном.

Після цього варто домовитися із собою, де саме ви готові піти на компроміс.

Подумайте, чи готові ви знайти тимчасову роботу не за своєю спеціальністю.

Саме планування допомагає нам приходити до тями в надзвичайних ситуаціях.

Заздалегідь продумайте, як ви діятимете в найгірших обставинах.

Таким чином ви зможете контролювати свої емоції.

Припиніть відкладати своє життя, почніть діяти тут і зараз.

Один маленький крок уже сьогодні наблизить вас до успіху в майбутньому.

Пам’ятайте про те, що ви самі створюєте своє життя, тож ніхто не робитиме цього за вас.

