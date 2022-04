Куди пішов російський корабель? Як правильно пояснити дитині значення нецензурних слів

Як правильно пояснити дитині значення нецензурних слів?

Фраза, яку сказав український військовий екіпажу російського корабля на острові Зміїному, стала крилатою.

Знайти людину, яка б не чула цих слів, майже неможливо.

Після початку війни лайка стала звичним явищем для більшості українців.

Однак як бути з дітьми, які теж чують “заборонені” слова?

Володимир з міста Старокостянтинів звернувся в Telegram-бот щоденного дайджесту “Все буде добре – Допомога психолога” на СТБ із прохання допомогти йому пояснити своїй восьмирічній внучці зміст направлення російського військового корабля.

Психолог Дмитро Карпачов розповів, як коректно подавати дітям значення нецензурних слів та чому не намагатися вберегти дітей від лайки.

Річ у тому, що дитину не можна ізолювати від усіх загроз.

За словами експерта, краще пояснити дитині, що таке лайка.

Розповідайте малечі, що означають різні слова та чому їх не варто вживати.

Якщо ми говоримо про направлення, на яке вказали ворожому кораблю, слід пояснити дитині, що цим словом називають чоловічий статевий орган.

Наголосіть на тому, що його краще не вживати.

Така порада стосується будь-яких нецензурних слів, які може почути ваша дитина.

Таким чином ви сформуєте в малечі адекватне ставлення до лайки.

Дитина розумітиме, що часом люди вживають так слова, однак їй самій краще їх не використовувати.

Фото: Pexels

