Гроші ніколи не замінять людей. Як пережити втрату домівки?

Як прийняти втрату рідної домівки?

Руйнівна війна забирає в українців життя, здоров’я, сили й будинки.

Щодня десятки невинних громадян залишають без рідних осель.

У когось вони знищені російськими снарядами, а хтось змушений виїжджати якомога далі з гарячих точок, у яких точаться запеклі бої.

У таких обставинах дуже важко триматися, але вкрай необхідно, адже нам усім потрібно продовжувати боротьбу за вільну й мирну Україну.

Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина в телеграм-каналі Психологічна підтримка розповіла, як пережити втрату дому й рухатися далі.

Жодна матеріальна цінність не варто людського життя.

Так, дому поки немає, але ви та ваші рідні живі та зовсім скоро зможете радіти кожній миті, проведеній разом.

Повторюйте собі цю думку щодня як мантру.

Немає дому, але поруч є люди, на яких можна розраховувати в будь-якій ситуації.

У вас є спілкування, стосунки, підтримка, у яких і полягає сенс нашого життя.

Саме у спілкуванні та взаємодії криється джерело нашої енергії.

Не варто зациклюватися на минулому й жити учорашнім днем.

Одразу слід починати будувати плани на найближчий час і на далеке майбутнє.

Відмотати події назад не можна, але варто робити акцент на тому, що вам вдалося зберегти після біди й що ви робитимете сьогодні й потім.

Усе можна надолужити й повернути.

Отож, не втрачайте віру у власні сили й нашу перемогу!

