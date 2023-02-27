Все, що потрібно знати про те, як змінити власне ім’я.

Згідно із Законом, кожна людина, віком від 1️6 років, може змінити своє прізвище, ім’я або по батькові.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розібратись, у яких випадках можна змінити ім’я та які документи для цього потрібні.

Як змінити ім’я

У яких випадках можна змінити прізвище чи ім’я

Законом передбачають ситуації, коли людина може змінити прізвище чи ім’я.

Серед них:

власне бажання;

усиновлення, його скасування або визнання недійсним;

зміна по батькові за згодою батьків, якщо дитині не виповнилось 14 років;

дитина від 14 років може змінити своє прізвище та власне ім’я, та по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер чи безвісно відсутній;

реєстрація шлюбу, його розірвання або визнання недійсним (лише прізвище).

Куди звертатися для зміни імені

Заяву про зміну імені приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) за місцем проживання особи.

Українці, які проживають за кордоном, для розв’язання питання, мають звернутись до дипломатичного представництва або консульства України, в якій особа перебуває на постійному консульському обліку.

Є ще один спосіб.

Подати онлайн-заявку на порталі iGov.org.ua

Які документи потрібні, щоб змінити ім’я

Окрім заяви про бажання змінити ім’я, прізвище чи по батькові, потрібно надати документи, що засвідчують вашу особу, та до яких потрібно буде внести зміни.

Серед них:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження (підліткам з 14 до 16 років) + згода батьків + довідка про реєстрацію місця проживання;

свідоцтво про шлюб (якщо ви перебуваєте в шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (якщо ви маєте неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну вашого імені, імені батька чи матері, якщо вони були раніше змінені;

ваша фотокартка;

квитанція про сплату державного мита.

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Скільки чекати

На основі отриманих даних РАЦС протягом 3 місяців готує висновок про дозвіл змінити ім’я або відмову і направляє його вам.

Після отримання дозволу заявникові необхідно звернутися у відділ ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища.

Якщо не зробити цього протягом 3 місяців без поважних причин — дозвіл втратить силу.

В окремих випадках термін розгляду заяви може бути подовжений ще на три місяці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про переваги та недоліки цивільного шлюбу.

Фото: Паспортний сервіс