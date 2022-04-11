Без фільтрів: за допомогою чого можна очистити воду?

Як в домашніх умовах очистити воду.
Питання поставок чистої питної води нині стоїть гостро. Адже окупанти, обстрілюючи мирні міста, перекривають громадянам доступ до пунктів видачі води.
А доставка питної води в Києві чи інших містах припинилось.
Львівська обласна державна адміністрація радить, як самостійно очищувати воду в критичних умовах.
Як очистити воду в домашніх умовах
Кип’ятіння
Першим, і найпопулярнішим способом профільтрувати воду, є кип’ятіння.
Звісно, зі збільшенням температури більшість бактерій та вірусів гинуть, але для бажаного результату процедура має тривати хоча б 5-10 хвилин.
Заморожування
Другим, і по факту протилежним способом, є заморожування.
Тут за основу взято іншу властивість води – прагнення будувати ідеальну кристалічну решітку при переході до твердого стану.
Скористатись такою особливістю води доволі просто: наливаєте у каструлю води, але не до самого верху і ставите у морозильну камеру на дерев’яну чи картонну підставку.
Через певний проміжок часу (орієнтовно кілька годин, залежно від об’єму та потужності морозильної камери), коли приблизно половина води перетвориться в тверду субстанцію, пробиваєте лід зверху і виливаєте «брудний залишок».
Також по темі: Як діяти в разі пожежі в будинку - інструкція Як врятуватися під час обвалу будинку: інструкція від МВС "Тривожна" аптечка: які ліки в ній мають бути
Розморожену воду бажано випити протягом 10 годин, інакше вона втрачає структуровані корисні властивості.
Адсорбування
Третій спосіб – адсорбувати із води деякі органічні сполуки, окисники, неприємний запах та присмак може звичайне активоване вугілля у таблетках.
Його краще подрібнити (аби збільшити активну площу) та замотати у марлю чи навіть вату, аби чорний пил не просочився в очищену воду.
Занурений у воду «мішечок» краще залишити на цілу ніч для кращого ефекту.
Важливо! Не забувайте брати з собою в укриття воду – 3 л на людину. Не можна доводити організм до зневоднення
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пересуватися на авто під час екстреної евакуації.
Фото: Unsplash