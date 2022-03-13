Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці

Як кожен може допомогти собі в період бойових дій.
Війна стала справжнім шоком для кожного українця.
На кілька днів ми всі випали з реальності й ще довго приходили до тями від усього побаченого жахіття.
Попри всі труднощі, життя триває, тож час потурбуватися про себе, аби полегшити свій стан у такі непрості часи.
Лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця «Школи Здоров’я» Катерина Толстікова розповіла, що кожному варто зробити для себе, аби стабілізувати стан організму.
Як потурбуватися про себе в період війни?
Знімаємо стрес
Наш організм дуже чутливий до емоційного фону, тож нервову систему іноді необхідно заспокоювати.
Аби наше тіло й мозок відпочили, можна зробити самомасаж або попросити допомоги в близької людини.
Для цього не потрібно мати ніяких спеціальних навичок: достатньо просто легенько натискати на ділянки шкіри від жувальних м’язів і аж до сідниць.
Ефект не змучить чекати на себе довго: уже за кілька хвилин ви відчуєте спокій.
Звісно, не варто забувати й про дихання.
Аби зупинити паніку, слід робити повільні вдихи й видихи, іноді затримуючи повітря.
Інтервальне дихання часом спрацьовує не гірше за заспокійливі препарати.
Відволіктися від приголомшливих новин допоможе й звичайна зарядка або контрастний душ.
А ще хороший заспокійливий ефект мають ароматичні масла лаванди, м’яти, меліси та цитрусових.
Їх достатньо просто вдихати, ніякого додаткового обладнання не потрібно.
Сон — запорука здоров’я
В умовах війни дуже важко налагодити режим сну, адже доводиться постійно бігати в укриття з дому через ворожі обстріли.
Проте нехтувати нічним процесом не варто.
— Якщо у вас є можливість заснути вдень або взагалі у будь-який момент — ловіть цю можливість, — радить Катерина Толстікова.
Саме сон допомагає нам відновлюватися й надає сили для боротьби.
Зміщення фокусу
Нам усім необхідно відволікатися на прості речі, що не потребують багато сил.
Спробуйте вилити весь спектр емоцій (негатив, біль, страждання, злість і надію) через малюнок або записи у звичайному блокноті.
Читайте книжки, малюйте, дивіться фільми.
Зараз дуже важливо бодай на кілька годин на день полишати інформаційне поле, яке шокує нас щохвилини.
Допоміжні препарати
З ліками треба бути вкрай обережними.
За жодних умов не зловживайте препаратами й не виписуйте їх собі самостійно.
Із корисних пігулок в аптеці можна придбати магній, комплекс В, ГАМК (GABA), 5-НТР, L-теанін.
Якщо заспокоїтися ніяк не вдається, можна приймати валеріану або інші нешкідливі препарати на травах.
Не вживайте сильнодійні заспокійливі без консультації лікаря.Також по темі: Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію? Рятуємо кишківник від стресів під час війни: список корисних продуктів
А що робити з їжею?
У магазинах намагайтеся обирати продукти із тривалим терміном зберігання.
До речі, ще один лайфхак, що допоможе змістити фокус із новин на щось інше: уважно й вдумливо читайте інформацію зі стікерів на товарах.
Аби збалансувати роботу нервової системи, лікар-ендокринолог також радить вживати горіхи й насіння без добавок.
Якщо апетиту зовсім немає, старайтеся їсти хоча б солодощі або мед, які містять глюкозу, що надає енергію.
Варто зауважити й ще один цікавий факт: жування гумки також допомагає зняти напругу, тож сміливо діставайте її, коли відчуваєте приплив паніки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїтися під час бойових дій.
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