Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці

Як кожен може допомогти собі в період бойових дій.

Війна стала справжнім шоком для кожного українця.

На кілька днів ми всі випали з реальності й ще довго приходили до тями від усього побаченого жахіття.

Попри всі труднощі, життя триває, тож час потурбуватися про себе, аби полегшити свій стан у такі непрості часи.

Лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця «Школи Здоров’я» Катерина Толстікова розповіла, що кожному варто зробити для себе, аби стабілізувати стан організму.

Наш організм дуже чутливий до емоційного фону, тож нервову систему іноді необхідно заспокоювати.

Аби наше тіло й мозок відпочили, можна зробити самомасаж або попросити допомоги в близької людини.

Для цього не потрібно мати ніяких спеціальних навичок: достатньо просто легенько натискати на ділянки шкіри від жувальних м’язів і аж до сідниць.

Ефект не змучить чекати на себе довго: уже за кілька хвилин ви відчуєте спокій.

Звісно, не варто забувати й про дихання.

Аби зупинити паніку, слід робити повільні вдихи й видихи, іноді затримуючи повітря.

Інтервальне дихання часом спрацьовує не гірше за заспокійливі препарати.

Відволіктися від приголомшливих новин допоможе й звичайна зарядка або контрастний душ.

А ще хороший заспокійливий ефект мають ароматичні масла лаванди, м’яти, меліси та цитрусових.

Їх достатньо просто вдихати, ніякого додаткового обладнання не потрібно.

В умовах війни дуже важко налагодити режим сну, адже доводиться постійно бігати в укриття з дому через ворожі обстріли.

Проте нехтувати нічним процесом не варто.

Саме сон допомагає нам відновлюватися й надає сили для боротьби.

Нам усім необхідно відволікатися на прості речі, що не потребують багато сил.

Спробуйте вилити весь спектр емоцій (негатив, біль, страждання, злість і надію) через малюнок або записи у звичайному блокноті.

Читайте книжки, малюйте, дивіться фільми.

Зараз дуже важливо бодай на кілька годин на день полишати інформаційне поле, яке шокує нас щохвилини.

З ліками треба бути вкрай обережними.

За жодних умов не зловживайте препаратами й не виписуйте їх собі самостійно.

Якщо заспокоїтися ніяк не вдається, можна приймати валеріану або інші нешкідливі препарати на травах.

Не вживайте сильнодійні заспокійливі без консультації лікаря.

У магазинах намагайтеся обирати продукти із тривалим терміном зберігання.

До речі, ще один лайфхак, що допоможе змістити фокус із новин на щось інше: уважно й вдумливо читайте інформацію зі стікерів на товарах.

Аби збалансувати роботу нервової системи, лікар-ендокринолог також радить вживати горіхи й насіння без добавок.

Якщо апетиту зовсім немає, старайтеся їсти хоча б солодощі або мед, які містять глюкозу, що надає енергію.

Варто зауважити й ще один цікавий факт: жування гумки також допомагає зняти напругу, тож сміливо діставайте її, коли відчуваєте приплив паніки.

Фото: Pexels

