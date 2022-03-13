Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці

Як кожен може допомогти собі в період бойових дій.

Війна стала справжнім шоком для кожного українця.

На кілька днів ми всі випали з реальності й ще довго приходили до тями від усього побаченого жахіття.

Попри всі труднощі, життя триває, тож час потурбуватися про себе, аби полегшити свій стан у такі непрості часи.

Лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця «Школи Здоров’я» Катерина Толстікова розповіла, що кожному варто зробити для себе, аби стабілізувати стан організму.

Як потурбуватися про себе в період війни?

Знімаємо стрес

Наш організм дуже чутливий до емоційного фону, тож нервову систему іноді необхідно заспокоювати.

Аби наше тіло й мозок відпочили, можна зробити самомасаж або попросити допомоги в близької людини.

Для цього не потрібно мати ніяких спеціальних навичок: достатньо просто легенько натискати на ділянки шкіри від жувальних м’язів і аж до сідниць.

Ефект не змучить чекати на себе довго: уже за кілька хвилин ви відчуєте спокій.

Звісно, не варто забувати й про дихання.

Аби зупинити паніку, слід робити повільні вдихи й видихи, іноді затримуючи повітря.

Інтервальне дихання часом спрацьовує не гірше за заспокійливі препарати.

Відволіктися від приголомшливих новин допоможе й звичайна зарядка або контрастний душ.

А ще хороший заспокійливий ефект мають ароматичні масла лаванди, м’яти, меліси та цитрусових.

Їх достатньо просто вдихати, ніякого додаткового обладнання не потрібно.

Сон — запорука здоров’я

В умовах війни дуже важко налагодити режим сну, адже доводиться постійно бігати в укриття з дому через ворожі обстріли.

Проте нехтувати нічним процесом не варто.

— Якщо у вас є можливість заснути вдень або взагалі у будь-який момент — ловіть цю можливість, — радить Катерина Толстікова.

Саме сон допомагає нам відновлюватися й надає сили для боротьби.

Зміщення фокусу

Нам усім необхідно відволікатися на прості речі, що не потребують багато сил.

Спробуйте вилити весь спектр емоцій (негатив, біль, страждання, злість і надію) через малюнок або записи у звичайному блокноті.

Читайте книжки, малюйте, дивіться фільми.

Зараз дуже важливо бодай на кілька годин на день полишати інформаційне поле, яке шокує нас щохвилини.

Допоміжні препарати

З ліками треба бути вкрай обережними.

За жодних умов не зловживайте препаратами й не виписуйте їх собі самостійно.

Із корисних пігулок в аптеці можна придбати магній, комплекс В, ГАМК (GABA), 5-НТР, L-теанін.

Якщо заспокоїтися ніяк не вдається, можна приймати валеріану або інші нешкідливі препарати на травах.

Не вживайте сильнодійні заспокійливі без консультації лікаря.

А що робити з їжею?

У магазинах намагайтеся обирати продукти із тривалим терміном зберігання.

До речі, ще один лайфхак, що допоможе змістити фокус із новин на щось інше: уважно й вдумливо читайте інформацію зі стікерів на товарах.

Аби збалансувати роботу нервової системи, лікар-ендокринолог також радить вживати горіхи й насіння без добавок.

Якщо апетиту зовсім немає, старайтеся їсти хоча б солодощі або мед, які містять глюкозу, що надає енергію.

Варто зауважити й ще один цікавий факт: жування гумки також допомагає зняти напругу, тож сміливо діставайте її, коли відчуваєте приплив паніки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїтися під час бойових дій.

Фото: Pexels

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