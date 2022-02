Офлайн месенджери: що робити, якщо зник зв’язок

Що робити в екстреній ситуації, якщо зникне мобільний зв’язок.

Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв. Вони надаватимуть зв’язок абонентам, попри нестачу коштів на рахунку.

Ранок у Великому Місті розповідає, як залишатись на зв’язку пропри відсутність мережі.

Держспецзв’язок заявляє, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені.

Перебої з інтернетом можуть бути результатом багатьох різних факторів.

Під час війни зростають ризики перебоїв чи відключення Інтернету.

Ворожі сили можуть спробувати перехоплювати повідомлення і використовувати їх у своїх корисних цілях.

Канадський веб-браузер, доступний для мобільних пристроїв Android.

Він дозволяє користувачам обмінюватися між собою завантаженим контентом.

Він функціонує, як звичайний браузер.

СENO можна завантажити з Google Play Market.

Офіційний сайт браузера — тут.

Мобільний застосунок дозволяє спілкуватися з іншими користувачами без необхідності підключення до інтернету.

Дані передаються через Bluetooth.

Смартфон може підключатися на відстані близько 100 метрів до всіх користувачів Bridgefy, які опинилися поблизу.

Bridgefy можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Офіційний сайт — тут.

VPN-сервіс, якого вистачить для серфінгу та відеодзвінків.

Psiphon можна завантажити з Google Play Market та App Store.

Офіційний сайт.

Додаток можна використовувати для текстових повідомлень, групових чатів, аудіо-відео дзвінків та створення ботів.

Для того, щоб почати користуватися Matrix, використовуйте веб-клієнт Element або його десктопну/мобільну версію. Щоб під’єднатися до Matrix через власний сервер, необхідно налаштувати HomeServer на Synapse.

Офіційний сайт.

Пам’ятайте! Необхідні програми для обходу цензури або використання при відсутності інтернету — необхідно завантажити заздалегідь, поки є повноцінний доступ до інтернету.

