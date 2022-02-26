Офлайн месенджери: що робити, якщо зник зв’язок

Що робити в екстреній ситуації, якщо зникне мобільний зв’язок.
Найбільші оператори мобільного зв’язку в Україні зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв. Вони надаватимуть зв’язок абонентам, попри нестачу коштів на рахунку.
Ранок у Великому Місті розповідає, як залишатись на зв’язку пропри відсутність мережі.
Держспецзв’язок заявляє, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені.
У службі та просять дзвонити та відправляти повідомлення у межах необхідності.
Перебої з інтернетом можуть бути результатом багатьох різних факторів.
Під час війни зростають ризики перебоїв чи відключення Інтернету.
Ворожі сили можуть спробувати перехоплювати повідомлення і використовувати їх у своїх корисних цілях.
Месенджери, які працюють без інтернету
Браузер СENO
Канадський веб-браузер, доступний для мобільних пристроїв Android.
Він дозволяє користувачам обмінюватися між собою завантаженим контентом.
Веб-контент зберігається в мережі навіть під час жорсткої фільтрації.
Він функціонує, як звичайний браузер.
СENO можна завантажити з Google Play Market.
Офіційний сайт браузера — тут.
Bridgefy
Мобільний застосунок дозволяє спілкуватися з іншими користувачами без необхідності підключення до інтернету.
Дані передаються через Bluetooth.
Застосунок працює як для Android, так й для iOS.
Смартфон може підключатися на відстані близько 100 метрів до всіх користувачів Bridgefy, які опинилися поблизу.
Bridgefy можна завантажити з Google Play Market та App Store.
Офіційний сайт — тут.
Psiphon
VPN-сервіс, якого вистачить для серфінгу та відеодзвінків.
Psiphon можна завантажити з Google Play Market та App Store.
Офіційний сайт.Також по темі: Нові реалії: як підготуватися до надзвичайної ситуації вдома Воєнний стан в Україні: що потрібно знати кожному Увімкнення сирен та карта укриттів. Що робити киянам у разі небезпеки
Matrix
Додаток можна використовувати для текстових повідомлень, групових чатів, аудіо-відео дзвінків та створення ботів.
Для того, щоб почати користуватися Matrix, використовуйте веб-клієнт Element або його десктопну/мобільну версію. Щоб під’єднатися до Matrix через власний сервер, необхідно налаштувати HomeServer на Synapse.
Офіційний сайт.
Пам’ятайте! Необхідні програми для обходу цензури або використання при відсутності інтернету — необхідно завантажити заздалегідь, поки є повноцінний доступ до інтернету.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік офіційних джерел для отримання інформації.
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