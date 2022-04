Життя продовжується: якою інформацією доречно й недоречно ділитися в соцмережах?

Чим варто ділитися під час війни, а що краще не викладати в соцмережі?

Війна неабияк змінила наш звичний ритм життя та сприйняття світу.

Іншим став і контент на сторінках у соцмережах.

Замість радісних фото з відпочинку або прогулянок наші стрічки заполонили страшні новини, світлини зруйнованих будинків, постраждалих людей.

Часом наші знайомі, що перебувають у безпеці, діляться знімками з нових місць, які нам незвично бачити у воєнному інформаційному потоці.

У багатьох виникає питання: “А чи доречно це зараз?”.

Клінічна психологиня Аліна Касілова розповіла, що варто оприлюднювати в соцмережах та чого не слід викладати в період війни.

Як і за мирних часів, усі мають право ділитися тим, що вважають важливим і потрібним.

Пам’ятайте про те, що ви не несете відповідальність за реакцію, яку викличе ваш допис чи фото в іншої людини.

Наприклад, ваше щасливе фото з іншої країни, до якої ви вимушено виїхали, у когось може викликати радість, адже ви в безпеці, а в когось — лють та заздрощі.

Варто розуміти, що в когось зараз на фронті воюють рідні, у когось загинули близькі та життя через це стало сірим і смутним.

Однак ви не можете відповідати за емоційний стан інших.

В умовах бойових дій люди часто викладають природу, яка завжди давала нам сили та енергію.

Однак майже ніхто не викладає фото з щасливих моментів, які трапляються зараз не так часто.

Зараз потрібно концентруватися на позитиві, як ніколи раніше, адже вони дають нам ресурси для боротьби.

Не бійтеся постити щось зворушливе й добре з минулого, адже саме такі фото дають нам надію на те, що скоро все буде добре.

Звісно, заборонити щось викладати вам ніхто не може, однак є речі, якими неетично ділитися під час бойових дій.

До них можна віднести аналіз подій та прогнози на їхній подальший перебіг від тих людей, які не мають компетенції.

Не варто намагатися описати політичні сили власними словами та видавати це за правду.

На жаль, на певні події ми не можемо вплинути, навіть якщо прочитали купу книжок про це.

Бережіть себе та своє емоційне здоров’я!

Фото: Unsplash

