Передається повітряним шляхом. Як вберегтися від ротавірусної інфекції

Все, що потрібно знати про ротавірусну інфекцію.
Перебування у місцях скупчення людей і обмежений доступ до чистої води є причинами появи «кишкових» захворювань.
Майже всі вони легко передаються від людини до людини, а отже є особливо небезпечними під час війни.
Як запобігти ротавірусній інфекції
Як передається ротавірус?
Ротавірусна інфекція – одне з таких інфекційних захворювань. Ранніми ознаками ротавірусної інфекції є різке підняття температури і блювота, пізніше – тривала діарея. Може також спостерігатися біль у животі.
У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі.
Проте для немовлят і дітей раннього віку це захворювання є небезпечним через ризик швидкого зневоднення.
Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їхнього зменшення.
Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак. Інфікування відбувається як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями й предметами, що могли бути забруднені: іграшками, підлогою, меблями, одягом, а також під час їжі.
Також вірус передається аерогенним шляхом внаслідок тісного контакту з інфікованою людиною.
Вірус може залишатись на поверхнях, наприклад, меблів та іграшок упродовж тижнів та навіть місяців.
Профілактика захворювань
Одним зі звичних способів зменшити ризик захворювання є дотримання правил гігієни
Потрібно мити руки після відвідування туалету, після зміни підгузок дитині або допомогти їй скористуватись туалетом.
Проте цей спосіб не дає 100% гарантій.
Не вбивають вірус і дезінфікувальні засоби для рук.
Найефективніший захист — вакцинація.
Вакцинація від ротавірусної інфекції внесена до Національного календаря профілактичних щеплень. Проте її можна придбати власним коштом.
Зараз доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції (краплі) для дітей.
Одна передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів. Друга — три дози у віці від до 32 тижнів.Також по темі: Як зібрати дитячу аптечку: список ліків, що завжди мають бути під рукою Лікарняний лист в умовах воєнного стану: як та де його можна оформити "Доступні ліки" в умовах воєнного стану: як отримати та де шукати
Як лікувати
Немає специфічного лікування ротавірусної інфекції — лише симптоматичне. Воно має відновлювати кількість рідини й електролітів в організмі й знижувати інтоксикацію.
Зверніться до свого лікаря, якщо ви або ваша дитина має:
- Ознаки зневоднення (сухість слизових оболонок), плач без сліз, зменшення частоти сечовипускання;
- Часту блювоту;
- Діарею понад добу, сліди крові в калі;
- температуру понад 39 градусів;
- Ознаки перевтоми, біль, кволість, незвичну сонливість.
Антибіотики при ротавірусній хворобі не призначають.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти, що допоможуть захиститися від вірусів під час війни.
Фото: Рixabay