Передається повітряним шляхом. Як вберегтися від ротавірусної інфекції

Все, що потрібно знати про ротавірусну інфекцію.

Перебування у місцях скупчення людей і обмежений доступ до чистої води є причинами появи «кишкових» захворювань.

Майже всі вони легко передаються від людини до людини, а отже є особливо небезпечними під час війни.

Ротавірусна інфекція – одне з таких інфекційних захворювань. Ранніми ознаками ротавірусної інфекції є різке підняття температури і блювота, пізніше – тривала діарея. Може також спостерігатися біль у животі.

У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати лише легкі прояви та симптоми або не мати їх взагалі.

Ротавірус виявляють у калі інфікованої людини за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їхнього зменшення.

Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак. Інфікування відбувається як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями й предметами, що могли бути забруднені: іграшками, підлогою, меблями, одягом, а також під час їжі.

Вірус може залишатись на поверхнях, наприклад, меблів та іграшок упродовж тижнів та навіть місяців.

Одним зі звичних способів зменшити ризик захворювання є дотримання правил гігієни

Потрібно мити руки після відвідування туалету, після зміни підгузок дитині або допомогти їй скористуватись туалетом.

Не вбивають вірус і дезінфікувальні засоби для рук.

Найефективніший захист — вакцинація.

Вакцинація від ротавірусної інфекції внесена до Національного календаря профілактичних щеплень. Проте її можна придбати власним коштом.

Зараз доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції (краплі) для дітей.

Одна передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів. Друга — три дози у віці від до 32 тижнів.

Немає специфічного лікування ротавірусної інфекції — лише симптоматичне. Воно має відновлювати кількість рідини й електролітів в організмі й знижувати інтоксикацію.

Зверніться до свого лікаря, якщо ви або ваша дитина має:

Антибіотики при ротавірусній хворобі не призначають.

Фото: Рixabay

