Слухати, вірити та поважати особисті кордони: як підтримати тих, хто пережив зґвалтування?

Що варто й не варто робити, аби підтримати людину, що пережила зґвалтування?

Насилля — одна з найстрашніших речей, яку може пережити людина.

Після такого страшного досвіду жертвам вкрай необхідна підтримка, аби повернутися до нормального життя.

Стати опорою для такої людини часом буває дуже важко, однак варто пам’ятати про те, що ваша присутність та увага — це вже допомога.

Ваша довіра та терпіння здатні зробити чудеса.

Розповідаємо, що варто й не варто робити, аби підтримати жертву зґвалтування.

Часом розповіді жертв викликають глибокий шок та відчай, однак людині дуже важливо розуміти, що її насправді слухають та сприймають.

Не слід перебивати людину під час її розповіді та ставити запитання, навіть якщо дуже хочеться.

Дайте можливість виговоритися та бодай трохи полегшити свій біль.

Іноді нам так хочеться вірити в те, що весь почутий жах — плід чиєїсь збоченої фантазії, однак у більшості випадків історії навіть найстрашніших зґвалтувань виявляються правдивими.

Дуже важливо дати жертві зрозуміти, що ви їй повністю довіряєте.

Підозри й сумніви з вашого боку в таких обставинах рівноцінні зраді.

Розповідати про такі страшні події вкрай важко, тож потрібно, аби жертва бачила, що ви розумієте, на який подвиг вона пішла, коли відкрила свою таємницю.

Пам’ятайте, що в зґвалтуванні завжди винен тільки насильник.

Жертви ґвалтівників не мають нести на собі тягар їхньої провини.

Дайте зрозуміти людині, що вона не має відчувати себе осоромленою та винною, адже на її місці може опинитися будь-хто.

Зґвалтування забирає в жертви всі сили, енергію, та віру в добро.

Ваша задача — дати людині відчути її власний контроль над життям.

Не приймайте за інших рішення, якщо вас не просять про це, як би не хотілося.

Аби допомогти людині якомога швидше оговтатися, варто:

Тільки постраждала або постраждалий може знати, як правильно вчинити, тож не ігноруйте й не засуджуйте рішення людини, яким би воно не було.

Навіть якщо ви маєте інше бачення ситуації, не нав’язуйте свою думку, аби не втратити довіру.

Терпіння в такій ситуації має стати вашим найкращим другом.

Важливо розуміти, що часом людині потрібні роки, аби пережити зґвалтування.

Чекайте, поки її рана глибока душевна рана бодай трохи затягнеться.

Варто також зазначити, що якщо ваша друга половинка пережила зґвалтування, вони може не дозволяти себе торкатися та важко сприймати інтим.

Часом жертви навпаки хочуть додаткового фізичного контакту.

Не сприймайте це як особисту образу, адже справа не у вашій поведінці, а в тому, що сталося з іншою людиною.

Аби підтримати людину, яка пережила зґвалтування, потрібно багато сил і морального ресурсу.

Часом жахливі історії можуть впливати й на ваш стан, то не забувайте приділяти час і собі, щоб відновлювати енергію.

Зґвалтування за жодних обставин не може бути виправданим.

Неважливо, що робила потерпіла людина до моменту насилля.

Алкоголь, одяг, макіяж або навіть флірт зі злочинцем не можуть бути адекватною причиною для насильства, пам’ятайте про це.

Також слід розуміти, що немає єдиної “правильної реакції” на такі страшні події.

Усе, що переживає жертва — це нормально.

Вона має право поводитися не так, як це показують у фільмах або як вам цього хотілося б.

Шок, який переживає жертва під час насилля, часом сковує рухи та робить людину німою.

Така природна реакція організму не означає, що потерпіла або потерпілий у чомусь винен.

Варто розуміти, що під час зґвалтування насильник бере на себе контроль ситуації та маніпулює своєю “здобиччю”.

Довіру до людей, яку насильник руйнує під час зґвалтування, дуже важко відновити.

Якщо людина наважилась вам розповісти про свою травму, за жодних обставин не розповідайте про це нікому, якщо жертва не дозволяла вам цього робити.

