Великдень 2022: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з Великоднем 2022 українською мовою у віршах, прозі та картинках, короткі СМС-вітання.
Цьогорічний Великдень, який припадає на 24 квітня, стане особливим для всіх українців.
Уперше за багато років ми святкуватимемо це світле свято в умовах війни.
Однак навіть у такі непрості часи варто підіймати одне одному настрій і тішити оточення приємними словами.
Не забудь привітати своїх рідних і друзів із Великоднем!
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання на будь-який смак, тож обирай найкращі й надсилай тим, кого цінуєш.
Привітання з Великоднем у віршах
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши, з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес! Воістину воскрес!
***
Із Воскресінням –
Світлим святом!
Усмішок й радості багато!
Хай Божа ласка завітає
І щастям Вас благословляє!
Смакує паска на здоров’я,
І благодать іде з небес,
У день, наповнений любов’ю,
Радійте, бо Христос Воскрес!
***
З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості та щасті.
Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!
Любові вам, надії, сил і віри!
Привітання з Великоднем у прозі
Христос воскрес! Сьогодні вся природа радіє, навіть сонечко грає своїми променями та приносить нам радість і тепло Воскресіння, тож я Вам бажаю насолодитися пасхальною благодаттю, щоб Ви завжди світилися, як сонечко і випромінювали для оточення душевне тепло, радість і світло!
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Щиро вітаємо усіх Вас зі Світлими Великодніми Святами. Нехай з Великоднем до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Усіх Вам земних благ!Також по темі: Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила ТОП-5 страв для для Великоднього столу Буде перемога добра над злом. Митрополит Епіфаній розповів, як ми будемо святкувати Великдень цьогоріч
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Коли люди, земля та небо радіють і славлять Христа, настає справжня весна! Так накриємо стіл багатший, сядемо разом і скажемо : “У горя є багато причин, а у радості тільки одна — Життя! І чого ще нам треба? ! Зі святом Великодня!
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Всіх з величним святом Воскресіння Господнього. Хай Ісус принесе у Ваші серця мир і спокій. Бажаю сили й витривалості у нашій нелегкій боротьбі. Христос Воскрес! Воскресне Україна!
Великдень – короткі СМС привітання
Дзвонять дзвони Великодні,
Божа Пасха вже сьогодні!
Чути голос із Небес:
Радість всім! Христос Воскрес !
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Щиро вітаю Український незламний народ зі світлим святом Великодня! Миру нам, Божого благословення Українській землі!
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Бажаємо, щоб кожен кошик Великодній
Господь дарами збагатив,
Щоб світле свято Великоднє
В родині ми зустріли всі!
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Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!
Картинки й листівки з Великоднем
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не варто цьогоріч відзначати Великдень у лісі.
Фото: Pexels