Великдень 2022: привітання у прозі, віршах та картинках

Привітання з Великоднем 2022 українською мовою у віршах, прозі та картинках, короткі СМС-вітання.

Цьогорічний Великдень, який припадає на 24 квітня, стане особливим для всіх українців.

Уперше за багато років ми святкуватимемо це світле свято в умовах війни.

Однак навіть у такі непрості часи варто підіймати одне одному настрій і тішити оточення приємними словами.

Не забудь привітати своїх рідних і друзів із Великоднем!

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання на будь-який смак, тож обирай найкращі й надсилай тим, кого цінуєш.

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши, з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов’ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості та щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

Христос воскрес! Сьогодні вся природа радіє, навіть сонечко грає своїми променями та приносить нам радість і тепло Воскресіння, тож я Вам бажаю насолодитися пасхальною благодаттю, щоб Ви завжди світилися, як сонечко і випромінювали для оточення душевне тепло, радість і світло!

***

Щиро вітаємо усіх Вас зі Світлими Великодніми Святами. Нехай з Великоднем до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Усіх Вам земних благ!

***

Коли люди, земля та небо радіють і славлять Христа, настає справжня весна! Так накриємо стіл багатший, сядемо разом і скажемо : “У горя є багато причин, а у радості тільки одна — Життя! І чого ще нам треба? ! Зі святом Великодня!

***

Всіх з величним святом Воскресіння Господнього. Хай Ісус принесе у Ваші серця мир і спокій. Бажаю сили й витривалості у нашій нелегкій боротьбі. Христос Воскрес! Воскресне Україна!

Дзвонять дзвони Великодні,

Божа Пасха вже сьогодні!

Чути голос із Небес:

Радість всім! Христос Воскрес !

***

Щиро вітаю Український незламний народ зі світлим святом Великодня! Миру нам, Божого благословення Українській землі!

***

Бажаємо, щоб кожен кошик Великодній

Господь дарами збагатив,

Щоб світле свято Великоднє

В родині ми зустріли всі!

***

Нехай душа з надією завмирає в очікуванні милості небес. Нехай Всевишній вас не залишає в доброті своїй! Христос Воскрес!

