Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила

Як правильно вийти з посту?

Актуальне наразі питання, адже вже цього тижня завершується Великий піст.

І якщо відразу накинутись на всі продукти, які були заборонені, то можна випадково добряче собі нашкодити.

Піст тривав аж цілих 48 днів, тому різко виходити з нього – небезпечно.

Тож для тих, хто суворо дотримувався традиції, ми підготувати список порад, як підготувати шлунок до свята.

Пам’ятай, піст – це, перш за все, духовне очищення, а не особлива дієта, щоб скинути зайві кілограми.

Фото: Pexels

