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ICTV Ранок 18.04.2022 11:29
18.04.2022 11:29
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Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила

Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: головні правила

Як правильно вийти з посту?

Актуальне наразі питання, адже вже цього тижня завершується Великий піст.

І якщо відразу накинутись на всі продукти, які були заборонені, то можна випадково добряче собі нашкодити.

Піст тривав аж цілих 48 днів, тому різко виходити з нього – небезпечно.

Тож для тих, хто суворо дотримувався традиції, ми підготувати список порад, як підготувати шлунок до свята.

Як правильно вийти з посту?

  • Якщо накинутись на різноманітні страви відразу, то м’яко кажучи, твій шлунок буде в шоці. Тому побережи його в перший день Великодня. За основу в харчуванні варто взяти овочі та фрукти.
  • Не їж багато м’ясного. Надавай перевагу рибі або курячому м’ясу. Вони легше сприймаються шлунком і не призводять до тяжкості в животі.
  • Не варто в перший день після посту їсти салати, заправлені майонезом. Бажано замінити його на оливкову олію, для прикладу.
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  • Зверніть увагу на кисломолочні продукти. Дієтологи радять їсти йогурт, кефір, сметану, сир – вони допоможуть швидше вийти з посту без шкоди для здоров’я. І саме ці продукти найкраще підготують організм до переходу на іншу їжу.
  • Із посту потрібно виходити поступово. Перші два тижні бажано відмовитись від смаженого та жирного.
  • Прислухайся до свого організму. Якщо після вживання певних продуктів ти відчуваєш дискомфорт, то варто на цьому зупинитися і замінити їжу на більш легку.
  • Пий багато води. Рекомендується випивати склянку води за півгодини до того, як сядеш за стіл або через 1-2 години після прийому їжі. Але пам’ятай, запивати їжу – не потрібно.
  • Забудьте на деякий час про цукерки та свіжу випічку, хоча б на перші 3-5 днів. Їсти бажано ті паски, які спечені ще в Чистий четвер.

святкування Великодня фото

  • Якщо стоїть вибір: випити червоне вино чи щось міцніше – сміливо обирай вино. Але зовсім небагато. Адже алкоголь у великій кількості може отруїти ваш організм. Як варіант, можна розвести його водою.
  • І головна порада – їж маленькими порціями.

Пам’ятай, піст – це, перш за все, духовне очищення, а не особлива дієта, щоб скинути зайві кілограми.

Якщо твій шлунок не готовий до кардинальних змін, то на майбутнє краще поберегтися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Великдень.

Фото: Pexels

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Теги: Великдень, Піст
18.04.2022 11:29



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