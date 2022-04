Великдень без поїздок на природу: чому українцям заборонили ходити до лісу та яке покарання за це передбачене

Чому українцям заборонили ходити до лісу під час війни та як за це каратимуть?

Великдень, який українці святкуватимуть 24 квітня, у багатьох викликає асоціацію з гуляннями на природі та шашликами.

Наприкінці другого місяця весни так хочеться насолодитися природою, що починає оживати після зими.

Однак під час бойових дій від таких прогулянок краще утриматися.

Факти ICTV разом із помічницею адвоката Мартою Змислою розповіли, чому в період війни не можна ходити до лісу та як каратимуть порушників цього правила.

Чому заборонили гуляти в лісі в умовах воєнного стану?

Варто зазначити, що в окремих регіонах України цивільним заборонили відвідувати лісові масиви під час воєнного стану.

Таке обмеження ввели, аби запобігти виникненню пожеж, особливо небезпечних у такі непрості часи.

Юристка наголосила на тому, що таке правило вводять щороку, однак у період повномасштабної війни такі заходи особливо необхідні для того, щоб уникнути диверсійних проявів.

Зверніть увагу на те, що в цих регіонах також не можна в’їжджати в ліси на автотранспорті.

Винятки роблять лише для авто, які використовують для лісогосподарських цілей, а також для ЗСУ та інших військових формувань, створених відповідно до законів України.

Якщо ви хочете дізнатися, чи можна відвідувати ліси у вашому регіоні, зайдіть на сайт відповідної обласної адміністрації та Державного агентства лісових ресурсів України.

За порушення встановлених обмежень щодо користування лісом в умовах пожежонебезпечного періоду та із врахуванням наявного воєнного стану, особу можуть притягти до адміністративної відповідальності.

За словами Марти, відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах встановлена ст. 77 КУпАП.

Відтак, відповідальність за цією нормою настане тоді, коли особа, попри встановлені обмеження, пішла до лісу та розвела багаття.

Якщо громадянин вирішить піти до лісу в період дії обмежень, працівники державної лісової охорони можуть зробити попередження та зобов’язати людину залишити місцевість.

Працівники державної лісової охорони також мають право зупиняти на території лісів автомобілі та проводити їхній огляд.

Отож, перед тим як планувати похід у ліс на Великдень, ознайомтеся із ситуацією у вашому регіоні.

Прогулянки на свіжому повітрі надзвичайно корисні для здоров’я, однак вони мають бути безпечними.

Проводити час краще в дозволених місцях, а від багаття взагалі утриматися навіть за мирних часів, адже лісові пожежі часто призводять до загибелі тварин.

Не варто забувати й про те, що ліси стали небезпечними у воєнний час через міни, які там часто залишають диверсанти або російські військові.

Фото: Pexels

