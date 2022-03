Жертва не винна ніколи! Поради, що допоможуть пережити зґвалтування

Як оговтатися після зґвалтування?

У нашому житті часом відбуваються події, що ділять його на “до” та “після”.

На жаль, для частини жінок такою переламною точкою стає зґвалтування.

Важливо розуміти, що від цього не захищений ніхто.

Цей жах може статися з будь-ким незалежно від віку, зовнішності та поведінки.

Аби рана від страшного морального удару почала загоюватися, дуже важливо працювати зі своїми емоціями після пережитого шоку.

Розповідаємо, як прийти до тями після зґвалтування та продовжувати жити далі.

Одразу після страшного інциденту зверніться до лікаря та напишіть заяву на кривдника, якщо ви готові до цього.

За жодних обставин не соромтеся розповідати про насилля, адже в цього злочині винен лише ґвалтівник.

Негідник має понести покарання за свої нелюдські дії.

Якщо у вас є можливість, якомога швидше зверніться до психолога, аби не залишатися з болем наодинці.

Аби виправдати себе й підкреслити свою владу, насильники часто переконують жертву в тому, що саме вона спровокувала злочинця на такий вчинок.

Негідники намагаються перекласти провину на свою здобич, використовуючи фразу: “Ти ж сама хотіла, ти сама просила про це”.

Однак варто розуміти, що одяг, макіяж, поведінка або слова для адекватної людини ніколи не стануть приводом для насилля.

Для жінок насильство страшне навіть не стільки фізичними травмами, скільки нестерпним моральним болем.

Аби в майбутньому загоїти глибоку душевну рану, слід приділяти увагу своїм емоціям.

Усе, що відчуває жертва після зґвалтування — це нормально.

Часом жертви починають сторонитися рідних та друзів.

Комусь навпаки страшно залишатися на самоті.

Іноді жертви впадають затяжну депресію та мають проблеми зі сном і харчуванням.

Пережите насилля може позначитися й на здатності концентруватися: усе починає падати з рук, працювати вкрай важко, а звичні хатні справи перетворюються на складне випробування.

Аби страх не переслідував вас протягом усього життя, зверніться за допомогою до професійного психолога.

Підтримка фахівця пришвидшить одужання.

Можна розмовляти з психотерапевтом віч-на-віч або долучитися до групи жінок, які так само пережили зґвалтування.

Саме це допоможе повернути енергію та почати рухатися далі.

Ніхто не має право руйнувати ваше життя та здоров’я, тож зверніться за підтримкою.

Усі охочі можуть конфіденційно звернутися за безкоштовною допомогою до психолога або психотерапевта на сайті tellme.com.ua.

Аби отримати підтримку фахівця, коротко опишіть свій запит та відправте відповідну заявку.

Мешканці тимчасово окупованих територій можуть повідомити про злочин в Офіс Генерального прокурора, якщо до поліції звернутися неможливо з певних причин.

Телефон: 096 755 02 40

Електронна пошта: conflict2022.ua@gmail.com (аби отримати відповідь правоохоронців, зазначте свої ПІБ та контактні дані в листі).

Ви заслуговуєте на щасливе майбутнє!

