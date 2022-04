Стати кращою версією себе: ТОП-30 порад, що поліпшать твоє життя вже сьогодні

Як покращити своє життя без значних зусиль?

Після початку повномасштабної війни у більшості українців активне і яскраве життя автоматично призупинилося.

Паніка й страх за свою безпеку охопили кожного з нас і спаралізували на деякий час.

Однак людина не може довго існувати в стані постійного стресу.

Зрештою усім нам доводиться щось змінювати, пристосовуватися до нових обставин і рухатися вперед.

Ніхто не заважає саме тобі тут і зараз зробити кілька кроків, що змінять тебе й твоє життя на краще.

Журналісти The Guardian дали кілька рекомендацій, які допоможуть тобі поліпшити якість життя без особливих зусиль.

Читай, зберігай і ставай кращою версією себе вже сьогодні!

1. Перед тим, як купувати речі, які тобі сподобалися, зачекай щонайменше 72 години. Можливо, вони тобі зовсім не потрібні.

2. У кожної людини є емоційна “сліпа” пряма. Запам’ятай і зафіксуй її.

3. Принеси фрукти на роботу, принеси фрукти прямо в ліжко!

5. Потурбуйся про правильне освітлення в оселі. Не забувай вимикати світло, коли виходиш з кімнати.

6. Якщо ти відчуваєш слабкість і млявість на роботі, спробуй техніку помідора: працюй 25 хвилин, роби п’ятихвилинну перерву й повертайся до роботи.

7. Тримай годівницю для птахів прямо біля вікна або взагалі на кухні. Це скоротить час, коли ти митимеш посуд.

8. Виділяй щонайменше 10 хвилин на день на те, що тобі справді подобається.

9. За можливості пересувайся сходами, а не ліфтом.

10. Зберігай дитячі малюнки й речі. Найкращі з них помісти в рамки.

11. Не соромся сміятися зі своїх жартів.

13. Їж м’ясо раз на тиждень, а краще – ще рідше.

14. Завжди будь готовим або готовою спізнитися на потяг.

15. Ходи на прогулянки без телефону (звісно, робити це краще в безпечних регіонах, коли немає повітряних тривог).

16. Запишись у місцеву бібліотеку. Знання, що містяться в книжках — це сила.

17. Спробуй доторкнутися до природи: постій кілька хвилин на вулиці босоніж, навіть якщо на вулиці прохолодно.

18. Роби вправи вранці. А краще – і вранці, і ввечері.

19. Намагайся читати вірші щодня.

21. Спробуй прийняти холодний душ перед гарячим.

22. Слухай світ під час прогулянок — знімай навушники, музикою можна насолодитися вдома.

23. Почти робити щось з нуля.

24. Привітайся з сусідами, навіть якщо ви не спілкуєтеся.

25. Почти займатися волонтерством.

26. Співай якомога частіше.

27. Подякуй вчителю, що змінив твоє життя.

28. Заведи принаймні одного товариша з іншого покоління.

29. Вільно роби оточенню компліменти.

30. Слідкуй за своїм режимом сну, висипайся.

Твоя доля у твоїх руках, тож чому б не почати працювати над собою вже сьогодні?

