Перші ознаки інфаркту – як не пропустити небезпечні симптоми.
Інфаркт міокарда – це одна з найбільш небезпечних форм ішемічної хвороби. Він викликає незворотні зміни в серці внаслідок порушення кровотоку. У випадку, коли кровопостачання порушено на 15 і більше хвилин, постраждала ділянка серця просто відмирає.
Важливо знати, що від правильної допомоги в перші хвилини інфаркту буде залежати результат захворювання.
Без перебільшення, вчасно надана перша допомога та своєчасно викликана «швидка» можуть врятувати людині життя.
Інфаркт міокарду: що потрібно знати
Фактори ризику
- Вік старше 55 років
- Цукровий діабет
- Підвищений артеріальний тиск
- Високий рівень холестерину в крові
- Малорухливий спосіб життя
- Спадкова схильність
- Надмірне емоційне навантаження
- Куріння.
Основні симптоми інфаркту міокарда
- Раптовий сильний біль за грудиною, який може супроводжуватися відчуттям здавленості
- Біль у передплеччі, шиї, руках, спині, щелепах
- Порушення серцевого ритму
- Ускладнене дихання
- Раптове відчуття страху смерті
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Холодний піт
- Втрата свідомості
Перша допомога
Несвоєчасно надана перша допомога може коштувати людині життя. Тож зволікати не можна у жодному разі!
- Викликай швидку допомогу (бажано – спеціалізовану кардіологічну бригаду).
- Допоможи зменшити навантаження на серце. Для цього хворого треба покласти на будь-яку рівну поверхню.
- Відкрий вікно, щоб забезпечити хворого киснем.
- Дай таблетку нітрогліцерину під язик для купірування больового нападу, якщо людина раніше його вже приймала.
- Розтібни воротник, пояс та інші предмети, які можуть здавлювати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про симптоми інсульту.
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