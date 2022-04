Врятувати життя попри опір. Як переконати близьких виїхати в безпечне місце під час війни?

Як переконати родичів та літніх людей у необхідності евакуації?

У період бойових дій мільйони українців уже покинули свої рідні домівки та поїхали якомога далі від постійних обстрілів.

Однак є й ті громадяни, що до останнього не хочуть виїжджати.

Хтось боїться залишати будинок без нагляду, хтось відчуває страх перед невідомістю, а хтось твердо переконаний у тому, що не можна полишати рідну землю в такі складні часи.

Переконати таких людей евакуюватися до безпечніших місць — складне завдання, однак цілком реальне.

Психолог, експертка з теми емоційного інтелекту та комунікації Юлія Павлова в “Довіднику безбар’єрності” опублікувала поради, що допоможуть літнім людям та близьким усвідомити необхідність вчасної евакуації.

Спробуйте дізнатися, чого людина боїться найбільше через переїзд.

Запропонуйте власні варіанти розв’язання проблем, що можуть виникати через евакуацію.

Наприклад, якщо ваші родичі бояться залишати будинок, запевніть їх у тому, що за оселею можуть приглянути сусіди або інші близькі, що залишаються на місці.

Якщо ваші близькі літні люди бояться стати тягарем для вас, побудуйте чіткий план для надання допомоги їм у разі потреби.

Вивчіть всю необхідну інформацію про захист людей похилого віку в країни або в окремому регіоні.

Родичі мають розуміти, що ви врахували всі їхні страхи та готові до будь-якого перебігу подій.

Важливо вислухати всі доводи людини, які вона використовує, аби залишитися вдома.

Люди часто у відвертих розмовах наголошують на найціннішому для них, а це може допомогти вам змінити думку близьких про евакуацію.

Дайте близьким час на роздуми, можете згадати про зворушливі та приємні моменти з дітьми й нагадати родичам, що малеча на них чекає в безпечному місці.

Запитайте, чи хоче людина бути поруч з рідними й бачити, що вони в безпеці, на власні очі.

Не варто думати, що таким чином ви зманіпулюєте іншими: у вас немає прихованих мотивів та вигод.

Люди похилого віку мають відчувати безпеку й підтримку, тож детально опишіть їм свій план їхнього порятунку, розповідайте про кожен наступний крок.

Обов’язково знайдіть заняття для людини, яку ви хочете вивезти з гарячої точки.

Запропонуйте родичам готувати, доглядати за дітьми, прибирати.

Це допоможе їм відчувати себе потрібними й корисними, а також легше адаптуватися до нового місця.

Однак зауважте, що ваші слова мають звучати як прохання, а не як обов’язок, без виконання якого людина вам заважатиме.

Наголошуйте на тому, що вам буде спокійніше, коли близька людина буде поруч, проте не тисніть на неї.

Не шантажуйте близьких та не звинувачуйте їх.

Не слід казати: “Через тебе я постійно переживаю”.

Людина не має відчувати своєї провини.

Плануйте діалог так, аби ваша пропозиція була переконливою, однак залишала іншим право на вибір.

Коли близькі погодяться виїхати з небезпечного місця, разом перевірте наявність усіх необхідних ліків та інших предметів першої потреби.

Спокійно перепитуйте, де лежать різні речі.

Не забудьте залишити в сумці або в одязі родичів ваші контакти, які допоможуть вас знайти, якщо раптом ви загубитеся в натовпі.

Якщо з вами їде літня людина, укажіть у спеціальній записці хронічні захворювання або ліки, які необхідно випити особі, якщо їй стане погано, а вас не буде поряд.

Піклуйтеся про близьких у дорозі.

Стежте за ним, щоб у них завжди була вода, їжа та можливість сходити до вбиральні.

Люди похилого віку часто соромляться й мовчать про свої потреби, тож приділяйте їм особливу увагу.

Аби відновити кровообіг під час поїздки, потрясіть разом пальцями рук та порухайте ногами й шиєю.

Через сповільнений кровообіг у літніх людей може з’явитися й відчуття холоду в кінцівках, тож потурбуйтеся про те, щоб вони мали з собою теплий одяг.

Під час складної поїздки вкрай важливо розмовляти з родичами.

Не слід обговорювати війну, краще згадайте разом щасливі моменти з дитинства або юності, поспілкуйтеся про події, що колись принесли вам радість.

Можете навіть заспівати пісню прямо в авто.

Це допоможе підняти настрій та відволіктися від негативних думок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як упоратись зі стресом під час евакуації.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.