Мистецтво війни: ілюстрації про події в Україні, що не залишать вас байдужими

Ілюстрації про війну в Україні, що точно варті вашої уваги.

Попри всі негативні аспекти війни, вона породжує й позитивні речі.

Відтак, бойові дії багатьох змусили остаточно перейти на українську мову, а також закохатися у свою Батьківщину заново.

А от для деяких митців вторгнення Росії в Україну стало джерелом натхнення.

Саме мистецтво допомагає багатьом виливати весь свій біль та гнів на ворогів у справжні шедеври, які згодом привертають увагу всього світу до того, що зараз відбувається на нашій землі.

Та й гумор під час війни ніхто не скасовував: іронічні картинки допомагають відволіктися від негативу та підіймають бойовий дух.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих ілюстрацій талановитого художника Олександра Грехова про війну, які точно не залишать вас байдужими.

З початком повномасштабних бойових дій в Україні з’явились власні супергерої.

Ними стали наші мужні захисники, довіра до яких зараз досягла свого максимуму.

Ну й куди ж без жартів про повітряну тривогу, яка вже стала для українців звичним явищем.

Новина про затримання проросійського політика Віктора Медведчука стала справжньою сенсацією в мережі.

Не менше галасу наробило й звернення його дружини Оксани Марченко до президента Туреччини, у якому вона вимагає, аби її чоловіка звільнили з-під варти.

А ось так це звернення побачив ілюстратор Олександр Грехов.

Звичайна кухонна шафа в одній із квартир у Бородянці стала справжнім символом української незламності.

Річ у тому, що під час бомбардування житлового будинку в Бородянці вона вистояла, хоч оселю й зруйнували вщент.

Навіть природа на боці України під час війни.

Цікавий випадок нещодавно стався на Херсонщині: там дикі гуси збили літак окупантів.

І поки НАТО відмовляється закривати небо над Україною, українські птахи вже допомагають боротися з ворогами.

Пам’ятник Тарасу Шевченку в Бородянці, що зазнав руйнувань під час бомбардувань у Бородянці, символізує весь наш народ — обстріляний, але нескорений.

Росія не була б Росією, якби не виливала тонни фейків та брудної пропаганди щодня.

Картинка про події в Маріуполі, що викликає мурашки по шкірі.

Нещодавно російські окупанти ймовірно застосували там хімічну зброю.

Однак попри всі намагання ворогів зламати місто та його захисників, Маріуполь продовжує героїчно оборонятися.

Єдність та спільне бажання українців перемогти загарбників викликають захоплення в людей по всьому світу.

Багатьом зараз здається, що вони роблять замало, аби допомогти своїй Батьківщині, однак це не так.

Кожен з нас — це маленька деталь величезного механізму, що обов’язково подолає окупантів

Ось такого “позитивного” завершення життя бажає Олександр Грехов разом з усіма українцями російському диктатору.

Ми неодмінно переможемо, адже на нашому боці правда й добро!

