“Москва” пішла в правильному напрямку! Добірка мемів про обстріляний російський корабель

Добірка мемів про обстріляний російський крейсер “Москва”.
Учора ввечері мережею ширилися хороші новини: окрім того, що окупанти зазнали поразки в Чорнобаївці вже вп’ятнадцяте, ми здобули перемогу над ворогами ще й на морі.
“Москва” зазнала поразки. Поки не місто, а крейсер, однак усе ще попереду.
Уражений українськими крилатими ракетами “Нептун” флагман Чорноморського флоту РФ нарешті пішов слідом за кораблем, що напав на острів Зміїний.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих мемів про крейсер “Москва”, які неодмінно піднімуть настрій та бойовий дух у такі непрості часи.
Добірка найкращих мемів про російський крейсер “Москва”
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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про затримання Віктора Медведчука.
Фото: borisgroh