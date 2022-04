“Москва” пішла в правильному напрямку! Добірка мемів про обстріляний російський корабель

Добірка мемів про обстріляний російський крейсер “Москва”.

Учора ввечері мережею ширилися хороші новини: окрім того, що окупанти зазнали поразки в Чорнобаївці вже вп’ятнадцяте, ми здобули перемогу над ворогами ще й на морі.

“Москва” зазнала поразки. Поки не місто, а крейсер, однак усе ще попереду.

Уражений українськими крилатими ракетами “Нептун” флагман Чорноморського флоту РФ нарешті пішов слідом за кораблем, що напав на острів Зміїний.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе добірку найкращих мемів про крейсер “Москва”, які неодмінно піднімуть настрій та бойовий дух у такі непрості часи.

Фото: borisgroh

